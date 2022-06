"Der gute Bulle" (3sat) geht mit einem Kinderschänder ins Psycho-Duell. "Die Kanzlei" (Das Erste) hat es mit einem Fall von schwerer Körperverletzung zu tun. In "Big Countdown!" zeigt ProSieben die 50 aufregendsten Momente der 90er.

20:15 Uhr, 3sat , Der gute Bulle , Krimi

Ein Papierschirmchen weckt die Aufmerksamkeit von Fredo Schulz ( Armin Rohde), als ihn die Hauptkommissare Milan Filipovic ( Edin Hasanovic) und Lola Karras ( Nele Kiper) an der Nordsee aufsuchen. Eine Siebenjährige ist verschwunden. Ashley Bols ist bereits das dritte vermisste Mädchen. Die beiden anderen konnte Schulz nicht retten. Sie wurden bis heute nicht gefunden, aber Schulz weiß einfach, dass sie tot sind. Er weiß auch, wer der Täter ist: Roland Bischoff ( Axel Prahl). Bischoff ist kein normaler Sexualstraftäter, sondern ein verklemmter, hochkrimineller, besitzergreifender Psychopath.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Kanzlei: Harte Worte, Anwaltsserie

Isa von Brede ( Sabine Postel) kümmert sich um eine Mandantin, die wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht steht. Sie hat im Parkhaus einen Mann zusammengeschlagen, von dem sie sich bedroht fühlte. Hat sie angemessen reagiert - oder wollte sie nur einmal an einem Gegner anbringen, was sie in Gudruns (Katrin Pollitt) Selbstverteidigungskurs gelernt hat?

20:15 Uhr, ProSieben, Big Countdown! Die 50 aufregendsten Momente der 90er, Show

Die 90er - ein irres Jahrzehnt mit genialen Erfindungen, krassen Skandalen und spektakulären Auftritten. Wie wurde ein bissiger Box-Champion gezähmt? Was steckt hinter einer der geheimnisvollsten Hochzeiten der Popgeschichte? "Big Countdown! Die 50 aufregendsten Momente der 90er" verrät es.

20:15 Uhr, NITRO, 72 Stunden - The Next Three Days, Gaunerkomödie

Als der Englischprofessor John Brennan ( Russell Crowe) und seine Frau Lara ( Elizabeth Banks) gerade ihren kleinen Sohn zur Schule bringen wollen, klingelt die Polizei an der Tür. Der schockierende Vorwurf: Lara stehe unter Verdacht, ihre Chefin umgebracht zu haben. Fassungslos bleiben John und sein Sohn zurück, während Lara Brennan als mutmaßliche Mörderin abgeführt und zu jahrzehntelanger Haft verurteilt wird. So rätselhaft der Fall auch anmuten mag - Johns Vertrauen in seine Frau ist unerschütterlich. Mit dem Rücken zur Wand beschließt er, seine Frau aus dem Gefängnis zu holen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Das Kamel und die Blume, Krimi

Das Kommissar-Trio Schaller ( Alexander Held), Flierl ( Bernadette Heerwagen) und Neuhauser ( Marcus Mittermeier) untersucht eine Explosion mit Todesfolge in einer Schrebergarten-Siedlung. Die Explosion war kein Unfall, sondern die Gasleitung wurde manipuliert. Celine Papst ( Lena Meckel) taucht besorgt am Tatort auf. Denn sie und vor allem ihr neuer Freund Karim (Hassan Akkouch) nutzen die betroffene Hütte, die Celines Vater Oliver Papst gehört. Celines Sorge um Karim ist begründet.