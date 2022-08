In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) wird ein schwerreicher Unternehmer erpresst. Das ZDF wirft einen Blick auf die Fürstinnen Monacos und in "Der Poseidon-Anschlag" (Tele 5) explodiert eine Bombe auf einem Kreuzfahrtschiff.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Clüver und der König von Sylt, Krimi

Hauptkommissar Clüver (Robert Atzorn) bekommt es mit der Erpressung eines wirklich gewichtigen Gegners zu tun. Wilfried König (Thomas Thieme) ist schwerreicher Unternehmer, Kunstsammler und Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt. Doch König hat ein riesiges Problem: Als er abends von einer Gemeinderatssitzung nach Hause kommt, findet er seinen Personal Trainer Samy Adiaffi tot im Schlafzimmer seiner Villa. Polizei kann König allerdings gerade überhaupt nicht gebrauchen.

20:15 Uhr, ZDF, Monacos unglückliche Fürstin, Doku

Die Fürstinnen Monacos haben einen scheinbar beneidenswerten Job: für Glanz, Glamour und den Erhalt der Dynastie sorgen. Doch glücklich werden sie damit offenbar nicht. Die Dokumentation geht der Frage nach, warum die Grimaldi-Fürstinnen - von Grace Kelly über Caroline bis hin zu Charlène - bei all ihrer Schönheit, ihrem Reichtum und dem scheinbar privilegierten Leben tragische Figuren sind.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte steht wieder auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Sendung nach seinem Willen umgestalten, während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Poseidon-Anschlag, Katastrophenthriller

Statt der geplanten fröhlichen Silvesterfeier auf dem Luxusliner "S.S. Poseidon" ereilt die illustre Gesellschaft just ein Bombenanschlag. Der Schiffsrumpf ist offen, eintretendes Wasser lässt den Kreuzer kentern. Der Kontakt zur Außenwelt ist abgeschnitten. Tausende Passagiere sind in Lebensgefahr. Mike Rogo (Adam Baldwin) beweist sich als Retter in der Seenot.

20:15 Uhr, 3Sat, Unter Nachbarn, Psychodrama

Die aufkeimende Freundschaft zweier ungleicher Nachbarn erfährt eine tragische Wendung, als David (Maxim Mehmet) eine Frau anfährt und tödlich verletzt. Auf Drängen Roberts (Charly Huber) begeht er Fahrerflucht. Während Robert hofft, den neuen Nachbarn damit endgültig an sich binden zu können, wird David von Schuldgefühlen zerfressen. Als er Vanessa (Petra Schmidt-Schaller), die Schwester des Opfers, kennenlernt, glaubt er, den Fehler wieder gut machen zu können. Doch er hat nicht mit Robert gerechnet.