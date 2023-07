"Tierärztin Dr. Mertens" (Das Erste) muss eine Herzensentscheidung treffen. In "Passagier 23" (RTL) geschieht Mysteriöses auf einem Kreuzfahrtschiff und bei VOX sucht Guido Maria Kretschmer unter Promis die "Deko Queen".

20:15 Uhr, Das Erste , Tierärztin Dr. Mertens: Ankommen, Familienserie

Endlich macht Mike Redmann (Matthias Komm) Susanne ( Elisabeth Lanz) klar, dass er mehr für sie empfindet als nur reine Freundschaft. Wird Susanne sich trauen, ihren Gefühlen nachzugeben? Ihre Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) verkraftet hingegen die Trennung von Isabel (Muriel Bielenberg) ganz gut. Im Zoo übernimmt sie nun selbst Verantwortung und unterstützt sogar die neue Schülerpraktikantin Farida (Helena Yousefi).

20:15 Uhr, RTL , Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See, Thriller

Der Polizeipsychologe Martin Schwartz ( Lucas Gregorowicz) hat vor Jahren Frau und Sohn während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff verloren - niemand weiß, was genau geschah. Jetzt wird er erneut auf den Transatlantikliner von damals gerufen. Es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen, doch dann taucht ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder auf. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm.

20:15 Uhr, VOX , Guidos Deko Queen - Promi Spezial, Stylingsoap

Wenn Guido Maria Kretschmer das erste Mal unter Prominenten "Guidos Deko Queen" sucht, geht das Werkeln, Schrauben, Streichen und Umdekorieren erst so richtig los. "Let's Dance"-Star Renata Lusin, Moderatorin Panagiota Petridou und Schauspielerin Mirja du Mont wollen beweisen, dass sie das Motto "Colour up your life" besser umsetzen können als ihre Konkurrentinnen - und unter Zeitdruck zeigen, dass sie das beste Deko-Händchen haben.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tag in der DDR: Die Flucht mit der Raupe , Dokureihe

Der Film handelt von der unglaublichen und gefährlichen Flucht dreier Freunde mit einer Raupe über die innerdeutsche Grenze. Eher aus einer Bierlaune heraus trafen sie die Entscheidung, der DDR den Rücken zu kehren. Ihre Familien jedoch blieben in der DDR zurück, litten unter den Schikanen der Stasi. War es das wert? Sieben Jahre später fiel die Mauer.

20:15 Uhr, 3Sat, Irgendwas bleibt immer, Thriller

Die Ärztin und alleinerziehende Mutter Nina ( Lisa Maria Potthoff) lernt während einer Zugfahrt den charismatischen Mark ( Manuel Rubey) kennen. Aus dem Flirt wird schnell etwas Ernstes. Hals über Kopf zieht Mark zu Nina aufs Land. Er hat ein Geständnis im Gepäck. Er saß sieben Jahre im Gefängnis, weil er seine Ex-Freundin im Affekt erschlagen hatte. Nina gibt der Beziehung dennoch eine Chance. Doch dann kehrt Nachbarin Melanie ( Ulrike Krumbiegel) von einem Kurztrip nicht zurück. Deren eifersüchtiger Mann Andreas (Justus von Dohnányi) glaubt an eine Affäre zwischen Mark und Melanie und auch Nina wird misstrauisch.