20:15 Uhr, ZDF , Nord Nord Mord: Sievers und die Stille Nacht, Krimi Zwischen dem vierten Advent und Heiligabend wird es stiller auf Sylt. Aber nicht für alle: Der Besitzer des Traditionsunternehmens Betten Reuter liegt tot neben dem geöffneten Wandtresor. Seine Ehefrau Regina ( Johanna Gastdorf) und seine Tochter Freya ( Lena Dörrie) sagen aus, dass sie von zwei verkleideten Weihnachtsmännern überfallen wurden. Einer von ihnen hat Reuter erschossen. Ein pikanter Fall für die Sylter Kommissare, denn Hinnerk Feldmann ( Oliver Wnuk) ist mit Freya heimlich liiert. 20:15 Uhr, 3Sat, Die Heimsuchung , Thriller Der BKA-Beamte Ben ( Kostja Ullmann) wacht nach einem missglückten Einsatz aus dem künstlichen Koma auf. Der Personenschützer muss damit klarkommen, dass er den Tod eines Mädchens nicht verhindern konnte. Um sich zu erholen, fährt er mit seiner Freundin Marion ( Kristin Suckow) an die Ostsee. Seit Jahren ist es der erste Besuch bei seinen Eltern und zugleich die Rückkehr an einen Ort schmerzhafter Erinnerungen. Damals, noch zu Kindertagen, gab es einen rätselhaften Unfall mit seinem besten Freund Timmi ( Ilja Bultmann), um den Ben seither trauert. Zu seinem Erstaunen erfährt er nun, dass der inzwischen erwachsene Timmi (Felix Phönix Lehmann) lebt. Er liegt als Wachkomapatient in einem Krankenhaus. 20:15 Uhr, kabel eins, E-Mail für Dich, Romantische Komödie Joe ( Tom Hanks) ist Chef einer erfolgreichen Discount-Buchhandelskette, die eine neue Filiale um die Ecke von Kathleens kleinem Kinderbuchladen eröffnet. Als Folge bleibt bei Kathleen ( Meg Ryan) die Kundschaft weg. Nie im Leben würde Kathleen daher ein Wort mit dem arroganten Joe wechseln, geschweige denn sich auf eine Romanze mit ihm einlassen. Aber es gibt ja noch das Internet - und so steht schließlich einer großen Liebe nichts mehr im Weg! 20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Das Manifest, Krimi Der gewaltsame Tod eines Wirtschaftsanwalts konfrontiert Nina Petersen ( Katharina Wackernagel) und ihre Kollegen mit einem komplexen Fall, der bis in die Nachwendezeit zurückreicht. Johannes Kellermann (Neithardt Riedel) wird erschossen in seiner Villa aufgefunden. Erste Ermittlungen deuten auf einen Raubmord hin. Doch als ein Manifest auftaucht, in dem sich eine Gruppe zu dem Mord bekennt und den "Tod der Medusa" ankündigt, nimmt der Fall eine brisante Wendung. 21:45 Uhr, ONE, Bloch: Fleck auf der Haut, Psychodrama Die junge Magdalena ( Laura-Charlotte Syniawa) ist eine jener verlorenen Seelen, die Zutrauen zu Maximilian Bloch ( Dieter Pfaff) fassen und sich auf seinen uneingeschränkten Einsatz verlassen können. Magdalena liegt im Krankenhaus, weil ihr Körper sich weigert, Nahrung aufzunehmen. Die Ärzte finden keine organische Ursache für ihr Leiden, selbst die künstliche Ernährung schlägt nicht an. Blochs Exfrau Annegret ( Eva Kryll) als Magdalenas behandelnde Ärztin ruft Bloch zu Hilfe.