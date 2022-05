Eine junge Polizistin stirbt im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) bei einer Schießerei. In "Wendehammer: Stille Wasser" (ZDF) teilen vier Freundinnen ein Geheimnis. In "Pacific Rim - Uprising" (VOX) bedrohen die Kaiju-Monster erneut die Erde.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem, Krimi

Bei einer Schießerei im Hafen von Barcelona wird die junge, ehrgeizige Polizistin Clara Romero (Lina Rusnak) erschossen. Alles deutet darauf hin, dass Clara einen Drogendeal gestört hat. Es kam zu einer Schießerei, in deren Verlauf nicht nur Clara, sondern auch einer der Drogendealer getötet wurde, der zweite Dealer liegt im Koma. Fall geklärt? So einfach ist die Sache nicht. Kommissarin Fina Valent ( Anne Schäfer) erkennt, dass noch eine weitere Person am Tatort gewesen sein muss, die die tödlichen Schüsse abgegeben hat.

20:15 Uhr, ZDF, Wendehammer: Stille Wasser, Komödie

Franziska ( Susan Hoecke), Meike ( Meike Droste), Samira (Elmira Rafizadeh) und Nadine (Friederike Linke) sind seit Kindertagen Freundinnen und nun Nachbarinnen in Doppelhaushälften im Wendehammer. Julia ( Alice Dwyer), neu zugezogen, wäre gern Teil des Kleeblattes. Sie ahnt nicht, dass die vier eine gemeinsame Leiche im Keller haben - oder besser gesagt: auf dem Grund des Sees, dessen Pegel gerade bedenklich sinkt, seit ihm Steinerts Baustelle das Wasser abgräbt. Die gemeinsame Mission: Der Bau muss gestoppt werden! Nur: wie?

20:15 Uhr, VOX , Pacific Rim - Uprising, Action

Die Kaiju kehren zurück - und sind stärker als je zuvor! Jake Pentecost ( John Boyega) - der einst hoffnungsvolle Jaeger-Pilot - hat seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Doch als die Kaiju mit neuer Kraft überraschend angreifen, stellt er sich der Herausforderung, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten. An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert ( Scott Eastwood) und die junge Hackerin Amara (Cailee Spaeny).

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Gemeinsam treten Lisa Angermann und Alexander Herrmann gegen das Herausforderteam Frank Buchholz und Pia-Engel Nixon an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Koch-Ehre! Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer der jeweiligen Kühlschränke.

21:45 Uhr, arte, Kommissar Marthaler - Engel des Todes, Krimi

Ein Kunsttransport wird überfallen und ausgeraubt, Hauptkommissar Marthalers Freundin Tereza dabei schwer verletzt. Marthaler ( Matthias Koeberlin) soll von den Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Kommissar ist schockiert, denn Tereza ist schwanger und schwebt in Lebensgefahr. Er setzt sich über das Verbot seines Vorgesetzten Herrmann (Peter Lerchbaumer) hinweg und ermittelt trotzdem. Bei dem Überfall wurde ein millionenschweres Bild gestohlen. Ausgerechnet einer der von Marthaler so verhassten Journalisten gibt ihm überraschend einen Tipp.