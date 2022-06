In "Game Night" (ProSieben) läuft ein Spieleabend aus dem Ruder. Der Anwalt Borchert gerät im "Zürich-Krimi" (Das Erste) in einen tödlichen Erbstreit. Bei kabel eins ist Russell Crowe als "Noah" auf der legendären Arche unterwegs.

20:15 Uhr, ProSieben , Game Night, Actionkomödie

Max ( Jason Bateman) und Annie ( Rachel McAdams) sind leidenschaftliche Brettspieler und laden ihre Freunde regelmäßig zu einer geselligen Runde ein. Eines Abends mischt Max' Bruder Brooks ( Kyle Chandler) die sonst sehr gewöhnlichen Game Nights mit einem besonderen Plan auf: mit einer Entführung. Wer diese aufklärt, gewinnt. Doch als die Freunde die Ermittlungen aufnehmen, jagt eine Wendung die nächste und niemand ist sich mehr sicher, was Spiel und was Wirklichkeit ist.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Zürich-Krimi: Borchert und die Zeit zu sterben, Krimi

Der Tod des Uhrenherstellers Ludwig Sutter (Heinz Trixner) sorgt für einen Erbstreit: Ausgerechnet seine älteste Tochter Anna (Eugenie Anselin), die als Uhrmachermeisterin die Traditionsmanufaktur weiterführen möchte, bleibt in der Nachfolge außen vor - alle Anteile gehen an ihre jüngeren Halbbrüder René (Konstantin Marsch) und Michel ( Wolf Danny Homann). Anna beauftragt Borchert ( Christian Kohlund) damit, das Erbe anzufechten. Doch kurz darauf gerät sie unter Mordverdacht: René wird in seinem Büro erschlagen und Anna war als Letzte bei ihm.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Wiedersehen, Familienserie

Tobias Herbrechter ( Markus Brandl) verlässt Ramsau, nachdem Emilie von seiner Affäre in Südtirol erfahren hat. Der Abschied fällt kurz aus - die Bergretter müssen zum Einsatz. Markus ( Sebastian Ströbel) überschreitet erneut Grenzen, um den Kletterer Simon ( Ferdinand Seebacher) aus einer ausweglosen Situation zu retten. Doch statt einem Danke von Simon erntet Markus Wut und Kritik aufgrund seines waghalsigen Verhaltens. Als Markus erfährt, dass Simon Teil des Bergretter-Teams werden soll, ist er wenig begeistert.

20:15 Uhr, kabel eins, Noah, Monumentalepos

Noah ( Russell Crowe) wird seit Jahren von Visionen vom Ende der Welt heimgesucht. Er glaubt, dass die Nachfahren Kains durch ihre rücksichtslose Zerstörung der Schöpfung dem Zorn Gottes zum Opfer fallen werden. Methusalem ( Anthony Hopkins) hilft ihm zu erkennen, dass es eine Chance für Noah und seine Familie gibt, den kommenden Sturm zu überleben. Er muss in Gottes Auftrag eine gewaltige Arche bauen, um die unschuldigen Tiere für einen Neuanfang der Welt zu retten.

20:15 Uhr, Tele 5 , Metro - Im Netz des Todes, Katastrophenaction

Ein ganz normaler Morgen in Moskau wird zum tödlichen Desaster: Mitten in der Rushhour drücken plötzlich die ungeheuren Wassermassen der Moskwa in die Schächte der U-Bahn. Es gibt unzählige Tote und Verletzte. Gefangen unter der Erde kämpft ein Grüppchen Passagiere unter der Führung des Chirurgen Garin (Sergey Puskepalis) und des Zynikers Konstantinov (Anatoliy Belyy) ums Überleben. Bald aber ist die ganze Stadt in Gefahr.