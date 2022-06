Ein Privatdetektiv soll in "Die Donau ist tief" (Das Erste) seine Ex-Freundin ermordet haben. In "Was Männer wollen" (ProSieben) kann eine Sportagentin die Gedanken aller Männer lesen. "Die Bergretter" (ZDF) suchen derweil nach zwei schwer kranken Vermissten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau, Krimi Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) wird verdächtigt, seine Exfreundin, die Tierheimleiterin Nunzia Rossi (Dagny Dewath), ermordet zu haben. Er wird von der Passauer Polizei verhaftet. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt steht Zankl wegen einer anderen Sache unter hohem Handlungsdruck. Die Medien hatten vermeldet, dass im Bayerischen Wald Ausgrabungsarbeiten stattfinden, um Relikte aus der Römerzeit zu bergen. Da Zankl im vergangenen Winter ausgerechnet dort den Leichnam eines arabischen Auftragskillers vergraben hatte, muss er dringend verhindern, dass das Ausgrabungsteam auf die Leiche stößt. 20:15 Uhr, ProSieben, Was Männer wollen, Komödie Als die Sportmanagerin Ali Davis (Taraji P. Henson) wieder einmal zu Gunsten eines Mannes von ihrem Chef übergangen wird, fällt sie in ein tiefes Loch. Nach dem Besuch bei einer Wahrsagerin und einem Schlag auf den Kopf steht das Glück jedoch auf ihrer Seite: Die ehrgeizige Businessfrau kann plötzlich die Gedanken von Männern lesen. Entschlossen, es ihrem Boss zu zeigen, macht sie sich ihre neue Fähigkeit zu Nutze. 20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Herzschmerz, Familienserie Ein verletzter Hund löst eine Suchaktion der Bergretter aus, denn seine herzkranke Besitzerin Marie Vogt (Petra Kleinert) ist spurlos verschwunden. Sie ist mit einem Mann unterwegs, den sie kaum kennt. Die zwei sind bei einer Wanderung verunglückt. Während sich Philip (Reinhold Kammerer) allein aufmacht, Hilfe zu holen, hofft Marie auf ihren Hund. Dieser führt die Bergretter und Maries Ehemann tatsächlich zu ihr. Nur Philip, der dringend seine Medikamente braucht, ist unauffindbar. 20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap Frank Rosin ereilt ein Hilferuf aus Oberreifenberg. Dort betreiben Daniela und Ehemann Matthias das lateinamerikanische Restaurant "Punto Latino". Der Profi erkennt schnell, wo der Schuh drückt: Völlige Überforderung in der Küche, lustlose Ausstrahlung an der Bar und enttäuschte Testesser sind das Ergebnis des ersten Tages. Der Sternekoch muss sein ganzes Herzblut in diesen Fall stecken, um der vierköpfigen Familie eine finanzielle und kulinarische Perspektive zu schaffen.

20:15 Uhr, Tele 5, Derailed - Terror im Zug, Action Spezialagent Jacques (Jean-Claude Van Damme) feiert gerade mit Frau und Kindern seinen Geburtstag. Ausgerechnet jetzt soll er die Diebin Galina (Laura Harring) von Bratislava nach München bringen. Der Job stellt sich auch noch als hochbrisant heraus, denn die Kriminelle führt einen Bio-Kampfstoff mit sich, hinter dem auch ein Terrorkommando her ist.