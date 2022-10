In "Mortal Engines: Krieg der Städte" (VOX) kämpft die Menschheit nach einer Katastrophe um die letzten Ressourcen. Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) verschwindet eine Frau spurlos. Jennifer Aniston und Jason Sudeikis begeben sich unterdessen in "Wir sind die Millers" (ProSieben) auf einen Roadtrip.

20:15 Uhr, VOX , Mortal Engines: Krieg der Städte, Sci-Fi-Abenteuer

Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde verwüstet. Die Menschen leben in gigantischen Metropolen auf Rädern und durchstreifen die Erde auf der Suche nach Nahrung und wertvollen Ressourcen. Tom Natsworthy (Robert Sheehan) lebt in der fahrenden Festung London und trifft dort auf die mysteriöse Hester Shaw (Hera Hilmar), deren Stadt überfallen und vernichtet wurde. Jetzt will sich Hester an Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), der in London das Sagen hat, rächen und bittet Tom um Hilfe.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise , Krimi

Polizeiobermeister Holm Brendel (Rainer Sellien) folgt den Spuren des prominenten schwedischen Krimiautors Arvid Johanssons in Ystad. Ex-Staatsanwältin Karin Lossow ( Katrin Sass) begleitet Holm auf dem privaten Trip. Auf der Fähre zurück nach Usedom lernt sie Dana Driest (Karolina Gorczyca) kennen, eine gebürtige Polin. Sie hat ein auffälliges Hämatom an der Wange. Wurde sie Opfer häuslicher Gewalt? Am nächsten Tag sieht Karin, wie Danas Ehemann Jochen (Steven Scharf) am Steuer seines SUV von der Fähre fährt - von seiner Frau fehlt jede Spur.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Das zweite Ich, Heimatfilm

Durch Zufall trifft Marie (Christine Eixenberger) auf eine verschwunden geglaubte Frau aus Wildegg (Dagny Dewath) und deren neuen Mann. An ihr altes Leben und an ihre Familie kann sich die Frau nicht mehr erinnern. Marie kann es nicht fassen, als ihre alte Bekannte vor ihr steht - umso mehr, als Sabrina sie nicht erkennt. Wie sich herausstellt, hat sie zwei Jahre zuvor ihr Gedächtnis verloren und niemand weiß, warum. Seitdem lebt sie als Mickey mit ihrem Freund Jonas (Simon Böer).

20:15 Uhr, ProSieben, Wir sind die Millers, Komödie

Um Schulden bei seinem Boss zu begleichen, soll der Kleindealer David Clark (Jason Sudeikis) eine Lieferung Marihuana aus Mexiko in die USA schmuggeln. Dafür wäre eine Familie die perfekte Tarnung! Also macht er sich in seiner Nachbarschaft auf die Suche - und findet in der Stripperin Rose ( Jennifer Aniston), dem jugendlichen Loser Kenny (Will Poulter) und der Ausreißerin Casey (Emma Roberts) eine Scheinfamilie, die sich mit ihm auf den chaotischen Weg nach Süden macht.

20:15 Uhr, Tele 5, The Losers, Action

Eine Eliteeinheit der Special Forces wird zu einer Suchaktion in den bolivianischen Dschungel entsandt. Doch bald stellt das Team - Clay (Jeffrey Dean Morgan), Jensen (Chris Evans), Roque (Idris Elba), Pooch (Columbus Short) und Cougar (Óscar Jaenada) - fest, dass es selbst Ziel eines tödlichen Doppelspiels ist, angezettelt von einem mächtigen Feind innerhalb der Einheit selbst, den man nur unter dem Namen Max (Jason Patric) kennt. Die Gruppe weiß den Umstand, dass sie nun als tot gilt, gut zu nutzen und begibt sich tief in den Untergrund, um ihren Namen reinzuwaschen und mit Max abzurechnen.