Der Ermittler Butsch muss in "Wolfsland" (Das Erste) die Rache eines alten Bekannten fürchten. In "Weil wir Champions sind" (RTL) spielt Wotan Wilke Möhring einen Trainer für Basketballer mit Handicap. Außerdem flüchten Tom Cruise und Cameron Diaz in "Knight and Day" (VOX) rund um den Globus.

20:15 Uhr, Das Erste , Wolfsland: Kein Entkommen, Krimi

Seit sie ihm bei der Verhaftung seines Erzfeindes Goran Tonka geholfen hat, fühlt sich "Butsch" ( Götz Schubert) für Sandra ( Tijan Marei) verantwortlich. Nun wird ihre Mitbewohnerin tot aufgefunden. Erschlagen in einem tiefen Kessel der alten Görlitzer Hefefabrik. Beunruhigend ist, dass die Tote Sandras Jacke trägt und sie sich seit Tagen nicht nur beobachtet, sondern bedroht fühlt. Ist Goran Tonka auf einem Rachefeldzug und hat aus Versehen die Falsche erwischt?

20:15 Uhr, RTL , Weil wir Champions sind, Komödie

Basketballtrainer Andreas ( Wotan Wilke Möhring) wird zu Sozialstunden verdonnert. Fortan soll er kognitiv beeinträchtigte Spieler trainieren. Eine echte Herausforderung für den erfolgsverwöhnten Bundesligatrainer. Das erste Training? Eine Katastrophe - zumindest für Andreas. Doch der Zusammenhalt, das Miteinander und die unbändige Lebensfreude seines Teams zeigen ihm schon bald, dass es Wichtigeres im Leben gibt, als zu gewinnen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Eiskalte Wahrheit, Heimatserie

Nachdem Extrem-Bergsteiger Daniel (Julian Felix) einen Pressetermin absolviert hat, will er mit seiner Freundin Lisa ( Lena Meckel) auf Skiern zurück ins Tal. Doch bevor es losgeht, macht sie mit ihm Schluss. Lisa stürzt bei der Abfahrt und verletzt sich, und Daniel bringt sie huckepack in eine nahe Schutzhütte. Dort harrt sie aus, nicht ahnend, dass Daniel auf dem Weg ins Tal selbst verunglückt und sich in der Klinik zunächst an nichts erinnern kann.

20:15 Uhr, VOX , Knight and Day , Actionromanze

Am Flughafen begegnet June ( Cameron Diaz) dem smarten Roy ( Tom Cruise). Was zunächst nach einem harmlosen Flirt aussieht, entpuppt sich als abgekartetes Spiel: Roy ist ein knallharter Geheimagent - und June bald mittendrin in seiner neuen turbulenten Mission. Während Roy nicht nur das FBI und die CIA, sondern auch die spanische Mafia auf den Fersen ist, macht er June zu seiner Komplizin wider Willen.

20:15 Uhr, Tele 5 , Domino - A Story of Revenge, Thriller

Ein Cop sucht Rache für seinen ermordeten Kollegen: Christian ( Nikolaj Coster-Waldau) heftet sich gemeinsam mit dessen Witwe Alex ( Carice van Houten) an die Fersen des geheimnisvollen Imran (Eriq Ebouaney). Was nach einer einfachen Mission aussieht, entwickelt sich bald zu einem lebensgefährlichen Katz-und-Maus-Spiel mit doppelten Böden und gewaltiger Fallhöhe. Denn Imran ist längst ins Visier des dubiosen CIA-Agenten Joe ( Guy Pearce) geraten. Der mutmaßliche Mörder soll ihm dabei helfen, IS-Mitglieder in eine Falle zu locken. Damit beginnt für Christian und Alex ein Wettlauf gegen die Zeit.