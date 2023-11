Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) kommt es auf der Fahrt eines Transporters mit Flüchtlingen zur Tragödie. Bei "Wer wird Millionär" (RTL) spielen Promis für einen guten Zweck und im ZDF startet eine neue Staffel mit den "Bergrettern".

20:15 Uhr, Das Erste , Der Usedom-Krimi: Geburt der Drachenfrau, Krimi

Während Karin Lossow ( Katrin Sass) auf Usedom die Baustelle ihres künftigen Domizils begutachtet, warten an der belarussisch-polnischen Grenze acht Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien auf ihre weitere Beförderung durch eine Schleusergruppe. Unter ihnen sind Ahmad Bashmani (Yasin El Harrouk) und seine kleine Tochter Amira (Valtina Simogy). Die Geflüchteten werden in einen Kleintransporter gebracht, der sich Richtung Westen in Gang setzt. Am Steuer der völlig übermüdete Grzegorz Kuchar (Andrzej Konopka). Obwohl die kleine Amira unter starken Bauchschmerzen leidet, will der Schleuser den Wagen nicht anhalten, um Hilfe zu holen. Und so ist das Mädchen tot, als der Transporter am nächsten Morgen auf Usedom ankommt.

20:15 Uhr, RTL , Wer wird Millionär? - Prominenten-Special, Quizshow

Das ist wohl ihr letzter gemeinsamer Auftritt in einer TV-Show: Amira und Oliver Pocher treten beim diesjährigen "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" trotz ihrer Trennung als Team an, um bei Günther Jauch die Million für den guten Zweck zu holen. Die Aufzeichnung der Sendung fand Mitte Oktober statt, als die beiden noch freundschaftlich verbunden waren. Außerdem dabei sind Sasha, Reiner Calmund und Torsten Sträter.

20:15 Uhr, ZDF , Die Bergretter: Unter Verdacht, Heimatserie

Nach einem Notruf entdecken die Bergretter auf einem Felsplateau den verletzten und orientierungslosen Bergführer Max Horvath (Yasmani Stambader). Von seinem Begleiter Sebastian Neulinger (Sven Gerhardt) fehlt jede Spur. Horvath kann sich nicht erinnern, was auf der Bergtour passiert ist. Bergrettung und Polizei arbeiten eng zusammen. Dabei lernt Markus die neue Bezirksinspektorin Alexandra Winkler ( Viktoria Ngotsé) kennen - die Frau, vor der er sich am Morgen bis auf die Knochen blamiert hat.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Actionthriller

Eigentlich sind Luke Hobbs ( Dwayne Johnson) und Deckard Shaw ( Jason Statham) Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton ( Idris Elba) auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Supersoldat Brixton das Handwerk zu legen?

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen , Realityshow

Promis mit zweifelhaftem Ruf gefragt! Olivia Jones ruft wieder zur "Runde der Schande". In Staffel 2 von "Das große Promi-Büßen" gibt Deutschlands bekannteste Drag Queen prominenten Spitzbuben und -bübinnen die Chance, sich ihren unvergessenen Fehltritten zu stellen. Dazu warten in einem spartanisch eingerichteten Camp herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft. Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten trotzig stand?