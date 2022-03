In "Freundschaft auf den zweiten Blick" (Das Erste) geraten ein trauerneder Witwer und ein Karrierist aneinander. Der "Alte" (ZDF) sucht einen verschwundenen Theaterregisseur und auf kabel eins erlebt Matthias Schweighöfer als Samenspender turbulente "Vaterfreuden".

20:15 Uhr, Das Erste, Freundschaft auf den zweiten Blick, Komödie

Dem Optiker Elmar Kern (Jürgen Heinrich) fehlt nach dem Tod seiner Frau der Antrieb für einen Neuanfang. Genau das hat Marlene (Teresa Harder) jedoch bereits vorhergesehen und sich zu Lebzeiten etwas einfallen lassen, um ihn aus seiner Trauer zu holen: ein detailliertes Programm, das sie Elmar posthum in aufgezeichneten Videobotschaften vorgibt. Marlenes letzte Geschäftsentscheidung, den gemütlichen Optikerladen ausgerechnet der absatzorientierten Kette "Weitblick" anzuschließen, gibt Elmar jedoch Rätsel auf. Plötzlich muss er sich dem Regionalleiter Frank (David Rott) unterordnen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Böses Blut, Krimiserie

Als Theaterregisseur Matti König (René Dumont) nach einem Ausflug in die Berge verschwindet, ermittelt das Team um Richard Voss (Jan-Gregor Kremp). Der Vermisste hatte in letzter Zeit mehrere Morddrohungen erhalten. Bald liegt der Verdacht nahe, dass es sich nicht wie ursprünglich angenommen um einen Vermissten-, sondern um einen Mordfall handelt. Auch wenn von einer Leiche bisher jede Spur fehlt.

20:15 Uhr, kabel eins, Vaterfreuden, Komödie

Felix (Matthias Schweighöfer) genießt sein kinderloses Single-Dasein in vollen Zügen. Ab und an geht er zur Samenspende und stellt in einer Sekunde der Erleuchtung fest, dass er nicht nur Erzeuger, sondern auch Vater sein will. Er macht die Moderatorin Maren (Isabell Polak), Empfängerin seiner Samenspende, ausfindig und versucht, ihr Herz zu erobern. Dumm nur, dass Maren kurz vor ihrer Hochzeit mit Ralph (Tom Beck) steht.

20:15 Uhr, RTLZWEI, The Fast And The Furious - Tokyo Drift, Action

Außenseiter Sean Boswell (Lucas Black) ist besessen von Autorennen. Diese Leidenschaft bringt ihm allerdings große Probleme mit den amerikanischen Behörden ein - ein Gefängnisaufenthalt droht. Seine Mutter schickt ihn deshalb zu seinem Vater, einem ehemaligen US-Marinesoldaten, nach Tokio. Dort lernt Sean schnell den Untergrund der japanischen Metropole kennen und wird in die Kreise der lokalen Tuning-Szene eingeführt. Illegale Drift-Rennen in engen Parkhäusern oder den verstopften Straßen Tokios sind absolut angesagt.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Virus, Krimi

Im beschaulichen Pöllau müssen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) den gewaltsamen Tod eines Mannes aus Afrika aufklären. Es gibt keine Papiere oder Hinweise darauf, wer das Opfer ist, das erschlagen im örtlichen Steinbruch gefunden wurde. Während Eisner und Fellner ermitteln, bringt die Obduktion des Toten ein schockierendes Ergebnis: Der Tote ist mit Ebola infiziert! Sofort rückt ein Seuchenkommando an, ruft den Notstand aus und setzt das ganze Dorf unter Quarantäne.