Jürgen Vogel muss in "Jenseits der Spree" (ZDF) den Tod eines Lkw-Fahrers aufklären. In "Escape Plan" (RTLzwei) brechen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger zusammen aus einem Hochsicherheitsgefängnis aus. Und Brad Pitt reist in "Vertrauter Feind" (ZDFneo) als IRA-Kämpfer in die USA.

20:15 Uhr, ZDF , Jenseits der Spree: Zwischen den Welten, Krimiserie Der Lkw-Fahrer Carsten Eggers (Christian Bergmann) wird erschossen in der Fahrerkabine seines Trucks aufgefunden. Wurde er vom Täter gezielt in das einsam gelegene Waldstück gelockt?



Überschattet vom Tod seiner Kollegin Kay, muss sich Robert Heffler (Jürgen Vogel) auf seine neue Partnerin Mavi Neumann (Aybi Era) einlassen, die ihm seine Chefin und heimliche Affäre Katharina (Elisabeth Baulitz) zur Fallaufklärung zuteilt. 20:15 Uhr, RTLzwei, Escape Plan , Gefängnis-Action Der Ausbruchsexperte Ray Breslin ( Sylvester Stallone) lässt sich in ein neues Hightech-Gefängnis einschleusen, um dessen Ausbruchssicherheit für die CIA zu überprüfen. Doch schnell wird Breslin klar, dass er in eine brutale Falle getappt ist. Nun muss er sich gemeinsam mit seinem Mithäftling Emil Rottmayer ( Arnold Schwarzenegger) möglichst etwas einfallen lassen. 20:15 Uhr, ZDFneo, Vertrauter Feind , Thriller Der junge IRA-Untergrundkämpfer Rory Devaney ( Brad Pitt) reist im Auftrag der IRA unter falschem Namen in die USA ein. Er kommt bei der Familie des ahnungslosen Cops Tom O'Meara (Harrison Ford) unter. Der tut sein Bestes, um Rory fern der Heimat zu einem Neustart zu verhelfen. Doch beim versuchten Kauf von Stinger-Raketen zieht Devaney die O'Mearas mit in einen Guerillakrieg. 20:15 Uhr, ProSieben, Solo: A Star Wars Story, Science-Fiction Nach seinem Verrat an der imperialen Armee schließen sich Han Solo (Alden Ehrenreich) und sein neuer Freund - der Wookie Chewbacca (Joonas Soutamo) - einige Jahre vor den Ereignissen von "Episode IV" einer Schmugglerbande an. Auf der Jagd nach dem wertvollen Treibstoff Coaxium führt Hans Kindheitsfreundin Qi'ra (Emilia Clarke) die Gruppe zu Lando Calrissian (Donald Glover), dem Besitzer des legendären Millenium Falcon. 20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands , Sportshow Auch in dieser Staffel der Sportshow gibt es wieder zahlreiche neue Hindernisse sowie viele Klassiker, die die Athleten und Zuschauer bereits kennen. Starthindernis sind die Startblöcke mit Ring. In jeder der fünf Vorrunden treten rund 50 Athleten an, 16 kommen weiter ins Halbfinale, sowie drei Frauen, wenn unter den besten 16 keine Frauen sind. Diesmal dabei: Stefan Angermeier mit Ehefrau Franziska, Andrea Meßner, Ada Theilken, Sarah Kopp, Arleen Schüßler & Benedikt Sigmund, Gary Hines, Jescher Heidl, Alexander Haidamak. Durch den Abend begleiten Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.