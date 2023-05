"Sprachlos in Irland": Connie (Andrea Sawatzki) und Max (Götz Schubert) machen einen Intensivsprachkurs in Irland.

In "Sprachlos in Irland" (Das Erste) macht Andrea Sawatzki einen Englischkurs der besonderen Art. Brandstiftung und ein Mord beschäftigen die Ermittler in "Ein Fall für zwei" (ZDF). In "Godzilla II: King of the Monsters" (ProSieben) bekommt es das Filmmonster mit gleich drei Gegnern zu tun.