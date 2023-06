"Die Chefin" sucht im ZDF nach einem Zusammenhang zwischen dubiosen Geschäften und einer Kindesentführung. "James Bond" (ProSieben) bekommt es mit seinem Erzfeind zu tun und in "Die Eifelpraxis" (Das Erste) werden Familiengeheimnisse aufgedeckt.

20:15 Uhr, ZDF , Die Chefin: Goliath, Krimiserie

Dr. Inge Rüders ( Tatja Seibt) wird nachts in der Münchner Rechtsmedizin überfallen und niedergeschlagen. Hat der Überfall etwas mit dem Fall der unbekannten Leiche zu tun, an der Dr. Rüders zum Zeitpunkt des Überfalls gearbeitet hat? Der Tote kann als Claus Liebhardt identifiziert werden, ein ehemaliger Steuerberater, der wegen der Entführung seines Sohnes gesucht wird. Von dem Zweijährigen fehlt jedoch jede Spur. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt, das Vera Lanz ( Katharina Böhm) zur italienischen Mafia und dubiosen Immobiliengeschäften führt.

20:15 Uhr, ProSieben , James Bond 007 - Diamantenfieber, Actionfilm

Gerade als Blofeld ( Charles Gray) seinen perfekten Doppelgänger erschaffen will, wird er von James Bond (Sean Connery), Geheimagent 007, in seinem Unterschlupf aufgespürt. Doch Blofelds Ende ist für den Superagenten erst der Anfang: Er erhält den Auftrag, eine Bande international agierender Diamantenschmuggler zu fassen. Zunächst langweilt ihn dieser Fall fast, doch die aufregende Tiffany Case (Jill St. John) bringt Abwechslung in seine Recherchen. Schließlich reist er mit einem Sarg voller Diamanten in die USA.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Eifelpraxis: Familiengeheimnisse , Arztserie

Dr. Chris Wegner ( Simon Schwarz) arbeitet in der Eifelpraxis am Anschlag. Unterdessen kommt Vicky ( Jessica Ginkel), Tochter aus der Monschauer Apothekerdynastie Röver und von Beruf Krankenschwester, zu Besuch in ihre Heimat, die sie vor langem in Richtung Berlin verlassen hat. Vicky geht, zusammen mit Chris und der Krankenhausärztin Dr. Freiling ( Neda Rahmanian), der rätselhaften Erkrankung ihrer Mutter auf den Grund und stößt auf ein Geheimnis, das jahrzehntelang bei den Rövers totgeschwiegen wurde.

20:15 Uhr, 3sat, Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod (1/2), Thriller

DDR, 1988: Der Tod einer West-Touristin im Harz ermöglicht nie Dagewesenes - in Zeiten neuer politischer Offenheit zwischen DDR und BRD ermitteln Ost und West erstmals gemeinsam. Juliane stürzt von einer Klippe und stirbt. Polizist Karl Albers ( Ronald Zehrfeld) zweifelt an einem Unfall, kreuzt im Protokoll "ungeklärte Todesursache" an und sendet es in den Westen. So wird LKA-Ermittlerin Nadja Paulitz ( Silke Bodenbender) in den Osten geschickt, um mit ihm zu ermitteln.

20:15 Uhr, Arte, Die Saat, Drama

Gentrifizierung zwingt eine junge Familie, aufs Land zu ziehen. Die 13-jährige Doreen (Dora Zygouri) verlässt ungern ihre gewohnte Umgebung. Auch Familienvater Rainer ( Hanno Koffler) hat zu kämpfen. Er muss sich wieder als Bauarbeiter unterordnen und verdient zu wenig. Die Zeit drängt. Die Bank hat das Konto gesperrt, 30 Tage haben sie noch, um den Dispo auszugleichen. Rainer ist überfordert. Er lügt seine schwangere Frau an und sagt, das Bewerbungsgespräch bei einer Firma sei gut gelaufen, obwohl ihm bereits abgesagt wurde. Gleichzeitig bedrückt es ihn, dass er für seine Tochter nicht da sein kann.