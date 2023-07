In "Ein Fall für zwei" (ZDF) wird ein Pilot erdrosselt aufgefunden. Bei "Top Dog Germany" (RTL) müssen Hunde und Herrchen beweisen, dass sie das perfekte Team bilden. In "Prodigal Son" (kabel eins) arbeitet der Sohn eines Serienmörders für die New Yorker Polizei.

20:15 Uhr, ZDF , Ein Fall für zwei: Tod eines Piloten , Krimiserie

Der Co-Pilot Philip Kleinbölting wird erdrosselt in einem Frankfurter Crewhotel aufgefunden. Seiner schockierten Freundin, der Stewardess Anne Schmitz (Zsa Zsa Inci Bürkle), wird der Mord zur Last gelegt. Sie wird kurz darauf blutverschmiert und verwirrt in der Innenstadt festgenommen. Benni ( Antoine Monot, Jr.) und Leo ( Wanja Mues) ermitteln im Kollegenkreis ihrer Mandantin rund um den Frankfurter Flughafen.

20:15 Uhr, RTL , Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Der Parcours ist eröffnet! Die Physical-Dogshow verspricht tierische Action und animalische Spitzenleistungen. Die zahlreichen Fell-Athleten und ihre Halter müssen sich auf unbekanntes Terrain wagen, denn der Parcours wurde um neue Hindernisse variiert. Moderiert werden die Folgen von Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann.

20:15 Uhr, kabel eins, Prodigal Son - Der Mörder in Dir, Krimiserie

Er zeigt narzisstische Züge und leidet an einer posttraumatischen Störung - trotzdem ist der Profiler Malcolm Bright ( Tom Payne) an Genialität kaum zu übertreffen. Geprägt durch die Gräueltaten seines Vaters, der als 23-facher Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen ist, ist es Malcolms Aufgabe beim NYPD, genau diese Sorte Mensch zu ergründen. Wie meistert er den Spagat zwischen den beruflichen Herausforderungen und seiner privaten Leidensgeschichte?

20:15 Uhr, Sat.1, Halbpension mit Schmitz XXL, Comedyshow

Fashionwoche in der "Halbpension mit Schmitz XXL" - und die beginnt mit einer ganz schlechten Nachricht: Der angekündigte Star-Designer muss kurzfristig absagen. Jetzt heißt es für Ralf Schmitz improvisieren. Denn natürlich wird er seinen Gästen und seinem Team eine glamouröse Fashion-Show in der Pension servieren. Zum Glück kann er auf prominente Profi-Unterstützung durch Rebecca Mir und Sarah Engels bauen. Aber was macht Martin Klempnow auf dem Laufsteg?

21:15 Uhr, ZDF , Letzte Spur Berlin: Rückkehr, Krimiserie

Thea Wedekind ( Rike Schmid) arbeitet als Chef-Croupière und verschwindet während ihrer Schicht in der Spielbank spurlos. Ihr Partner Holger (Jürg Plüss) und ihr Sohn Jakob (Julius Gause) haben dafür keinerlei Erklärung. Holger war erst vor Kurzem zu ihr zurückgekehrt und wollte endlich seine Vaterschaft amtlich anerkennen lassen. Als die Ermittler unter Minas ( Jasmin Tabatabai) Leitung herausfinden, dass Thea Jetons unterschlagen hat, beginnen sie zu ahnen, in welchem Dilemma Thea steckt.