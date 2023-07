Der Psychologe Paul sorgt sich in "Käthe und ich" (Das Erste) um einen schwerkranken Jugendlichen. Ein toter Pilot beschäftigt die Ermittler in "Ein Fall für zwei" (ZDF). In der Impro-Show "Halbpension mit Schmitz XXL" (Sat.1) steht eine Traumhochzeit an.

20:15 Uhr, Das Erste , Käthe und ich: Im Schatten des Vaters, Drama Unbeschwert sein wie andere Jugendliche, das kann Roman (Nico Ramon Kleemann) leider nicht. Seine Apathie hat, wie sich herausstellt, eine organische Ursache. Der 18-Jährige leidet unter einer lebensgefährlichen Lebererkrankung. Eine dringend benötigte Organspende, die ihm seine Halbschwester Jasmina Thomas ( Anna Hausburg) anbietet, will Roman trotz seiner dramatischen Lage nicht annehmen. Verzweifelt wendet sich Jasmina an den Psychologen Paul ( Christoph Schechinger). Er und seine Therapiehündin Käthe sollen Roman überzeugen, ihr Angebot anzunehmen. 20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show Die Physical-Dogshow verspricht tierische Action und animalische Spitzenleistungen. Die zahlreichen Fell-Athleten und ihre Halter müssen sich auf unbekanntes Terrain wagen, denn der Parcours wurde um neue Hindernisse variiert. Moderiert werden die Folgen von Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann. 20:15 Uhr, ZDF , Ein Fall für zwei: Im Schatten der Venus, Krimiserie Benni ( Antoine Monot, Jr.) und Leo ( Wanja Mues) ermitteln in der Frankfurter Oberschicht, nachdem Escortgirl Svenja Gerber ( Antonia Moretti) den Industriellen Michael Parman bei einem exklusiven Männerabend erstochen haben soll. Mithilfe des Sittenpolizisten Niklas Ludwig ( Axel Stein) bewegen sich Benni und Leo im Netzwerk elitärer und anonymer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Justiz und treffen dabei auf zwielichtige Geldeintreiber, verschwiegene Ehefrauen und eingeschüchterte Escortgirls. 20:15 Uhr, Sat.1, Halbpension mit Schmitz XXL, Comedyshow Traumhochzeit in der "Halbpension mit Schmitz XXL" - nur hat der Gastgeber den Termin verpennt. Aber spontan eine Hochzeitsfeier ausrichten sollte für Ralf Schmitz und sein Team ja kein Problem sein, oder? Glücklicherweise findet sich in der Konditorei bei Jana Ina Zarrella schnell eine passende Torte. Evelyn Burdecki ist rechtzeitig eingetroffen, noch schnell ein wenig geschmückt, dann sollte dem rauschenden Fest für Bräutigam Bastian Bielendorfer nichts mehr im Wege stehen. 21:15 Uhr, ZDF , Letzte Spur Berlin: Verbaut, Krimiserie Kurz nach einer Zollkontrolle verschwindet der Bauunternehmer Jens Bonitz ( Kai Scheve) spurlos. Es sieht so aus, als hätte sein Bruder und Bauleiter gegen seinen Willen Schwarzarbeiter beschäftigt. Denn laut seiner Tochter Emma ( Marie Hacke) bemüht Jens sich um einen Eintrag ins "Weißbuch", will nur legale Arbeiter anstellen. Ein unbekannter Toter führt die Ermittler schließlich zu der Erkenntnis, dass Jens sowohl Täter als auch Opfer ist - und dafür bezahlen soll.