In "Käthe und ich" (Das Erste) kümmert sich der Psychologe Paul um einen Jungen, der gemobbt wird. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) geschieht ein rätselhafter Giftmord. Bei "Top Dog Germany" (RTL) gehen Hunde und ihre Halter auf einen besonderen Hindernisparcours.

20:15 Uhr, Das Erste , Käthe und ich: Das Adoptivkind, Drama

Der zwölfjährige Ben ( Oskar Netzel), vor kurzem noch beliebt, ist der meistgehasste Junge der Schule. Er redet mit niemandem mehr - und niemand mit ihm! Ben hat es sich mit allen verdorben, weil er seit zwei Wochen verletzende Lügen per Mail und SMS verbreitet. Ben bestreitet die Vorwürfe - obwohl es eindeutige Belege gibt. Schulleiterin Dr. Kira Madaki ( Thelma Buabeng) steht vor einem Rätsel und bittet Paul Winter ( Christoph Schechinger) um Unterstützung. Der Psychologe muss zunächst das Vertrauen des Jungen gewinnen.

20:15 Uhr, ZDF , Ein Fall für zwei: Herzstillstand, Krimi

Hanne Erwall ( Claudia Eisinger) verlor vor einem halben Jahr ihr ungeborenes Kind. Als sie nach Frankfurt zurückkommt, stirbt kurz darauf der potenzielle Vater Wolf Kleiber an einem starken Gift. Benni ( Antoine Monot, Jr.) findet in Hanne eine völlig verstörte Mandantin, die sich nicht an den Tathergang erinnern will. Wolf Kleiber betrieb zusammen mit seiner Frau Antje ( Annika Blendl) und seinem Schwager einen Bio-Obsthof, auf dem auch Hanne gearbeitet hat.

20:15 Uhr, RTL , Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Der Parcours ist eröffnet! Die Physical-Dogshow verspricht tierische Action und animalische Spitzenleistungen. Die zahlreichen Fell-Athleten und ihre Halter müssen sich auf unbekanntes Terrain wagen, denn der Parcours wurde um neue Hindernisse variiert. Moderiert werden die Folgen von Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann.

20:15 Uhr, 3Sat, Gotthard, Drama

Frühjahr 1873: Täglich kommen neue Menschen aus ganz Europa in das kleine Bergdorf Göschenen. Sie suchen Arbeit auf der größten Baustelle der Neuzeit: dem Eisenbahntunnel durch den Gotthard. Unter den Begeisterten sind Max ( Maxim Mehmet), der angehende Ingenieur aus Deutschland, und Tommaso ( Pasquale Aleardi), der stolze Mineur aus dem Piemont. Die beiden jungen Männer streiten sich um das letzte Logierbett auf dem Hof der Fuhrmannstochter Anna ( Miriam Stein). Schließlich teilen sie es sich aus finanziellen Gründen. Nicht nur die knochenharte Arbeit schweißt Max und Tommaso zusammen, sondern auch ihre Freundschaft mit Anna.

21:00 Uhr, ONE, Eltern allein zu Haus: Die Schröders, Komödie

Die Abiturfeier von Sohn Max ( Anton Rubtsov) ist für Sabine ( Ann-Kathrin Kramer) und Bernd Schröder ( Harald Krassnitzer) eigentlich kein großer Aufreger - immerhin haben sie schon zwei ältere Söhne erfolgreich durchs Gymnasium gebracht. Trotzdem beginnt mit dem Auszug des jüngsten Sprösslings ein neuer Lebensabschnitt: Endlich bekommen sie Zeit füreinander und für die gemeinsamen Träume. Doch alle Romantik-Versuche der alleingelassenen Eheleute gehen nach hinten los. Statt Harmonie gibt es Zank und Chaos. Und während Bernd den Kopf in den Sand steckt, macht Sabine ernst. Sie stellt Bernd ein Ultimatum. Denn für sie ist klar: Einfach so weitermachen kommt nicht infrage.