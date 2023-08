Eine Frau mit einer seltenen Krankheit sucht die "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) auf. Jörg Pilawa schickt Promis "Zurück in die Schule" (Sat.1). In der "ultimativen Chartshow" (RTL) dreht sich alles um die erfolgreichsten Comebacks.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Herzklopfen , Komödie

Eine starke Frau lernt die Ärztin Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn) als Patientin kennen: Yvette Schewe ( Lucie Heinze) betreibt trotz ihrer Morbus-Fabry-Erkrankung ein Hotel. Aus medizinischer Sicht müsste Nora der 33-Jährigen nachdrücklich raten, sich sofort aus dem Familienbetrieb zurückzuziehen und zu schonen. Die Ärztin weiß jedoch aus eigener Erfahrung, dass unvernünftig erscheinender Kampfgeist auch ungeahnte Kräfte mobilisieren kann.

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule , Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik vor.

20:15 Uhr, RTL , Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Comebacks aller Zeiten!, Musikshow

ABBA, Modern Talking und die Kelly Family teilen eine Gemeinsamkeit: Sie alle feierten nach jahrelanger Pause fulminantes Comebacks. Heute präsentiert Oliver Geissen die erfolgreichsten Comebacks der Chart-Geschichte. Welches ist die erfolgreichste Comeback-Single, welches das erfolgreichste Comeback-Album aller Zeiten? Und die wichtigste Frage: Wer hat das erfolgreichste Comeback der Chart-Geschichte hingelegt?

20:15 Uhr, RTLzwei, 72 Stunden - The Next Three Days, Thriller

Als der Englischprofessor John Brennan ( Russell Crowe) und seine Frau Lara ( Elizabeth Banks) gerade ihren kleinen Sohn zur Schule bringen wollen, klingelt die Polizei an der Tür. Der schockierende Vorwurf: Lara stehe unter Verdacht, ihre Chefin umgebracht zu haben. Fassungslos bleiben John und sein Sohn zurück, während Lara Brennan als mutmaßliche Mörderin abgeführt und zu jahrzehntelanger Haft verurteilt wird. So rätselhaft der Fall auch anmuten mag - Johns Vertrauen in seine Frau ist unerschütterlich. Mit dem Rücken zur Wand beschließt er, seine Frau aus dem Gefängnis zu holen.

20:15 Uhr, 3Sat, Trautmann, Drama

England, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der deutsche Kriegsgefangene Bert Trautmann ( David Kross) bekommt die unverhoffte Chance, seinem tristen Alltag im Lager Lancashire zu entkommen. Dem Fußballtrainer Jack Friar ( John Henshaw), der als Geschäftsmann im Camp ein- und ausgeht, ist Trautmanns Torwarttalent bei einem Spiel unter den Gefangenen aufgefallen. Friar glaubt sogar, dass der selbstbewusste Hüne seinen unterklassigen Verein St. Helens vor dem drohenden Abstieg retten kann.