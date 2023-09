Die "Mordsschwestern" (ZDF) ermitteln nach dem Mord an einer Sportlehrerin. Jörg Pilawa schickt Promis "Zurück in die Schule" (Sat.1) und in "Enkel für Anfänger" (Das Erste) stellen sich drei Senioren einer neuen Aufgabe.

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache: Die Made, Krimiserie

Janina Janssen (Kim-Sarah Brandts), Sportlehrerin an der nahe gelegenen Marineschule, wird tot aufgefunden, offenbar aus nächster Nähe erschossen. Ihr Ehemann hatte sie zwei Wochen zuvor als vermisst gemeldet. Während Viktoria ( Lena Dörrie) und Sami (Tamer Trasoglu) im Umfeld des Opfers ermitteln und bald auf Ungereimtheiten stoßen, konzentriert Feli ( Caroline Hanke) sich auf die Maden, die sie an der Leiche sammelt. Von ihnen verspricht sie sich Aufschluss über Tatort und Tatzeit. Die Nachricht vom Tod seiner Ehefrau trifft den Marineoffizier Sven Janssen (Christian Schneeweiß) hart. Die beiden waren glücklich verheiratet, und Janina hatte sich liebevoll um Sven gekümmert, seitdem dieser infolge eines tragischen Unfalls querschnittsgelähmt war. Viktoria und Sami ermitteln zunächst im Umfeld der Marineschule.

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule , Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik vor.

20:15 Uhr, Das Erste, Enkel für Anfänger , Komödie

Karin ( Maren Kroymann) fällt im Ruhestand die Decke auf den Kopf. Ihr Ehemann Harald ( Günther Maria Halmer) spart lieber auf einen Treppenlift, als mit Karin endlich auf Überseereisen zu gehen. Um Frische in ihr Leben zu bringen, folgt die topfitte Seniorin dem Beispiel ihrer flippigen Schwägerin Philippa ( Barbara Sukowa), die junge Eltern ehrenamtlich als Leih-Oma unterstützt. Anders als Philippa, von Beruf Erzieherin und Oma, hat Karin wenig Praxiserfahrung mit Kindern. Schnell gelingt es ihr jedoch, nicht nur das Vertrauen des vernachlässigten Jannik ( Julius Weckauf) zu gewinnen. Sogar dessen pubertierende Schwester Merle ( Maya Lauterbach) findet die geradlinige Seniorin cool.

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show

Motivierte Zweierteams, anspruchsvolle Challenges und Millionen bunter LEGO-Steine: Bei "LEGO Masters" wird getüftelt, gebaut und gestaunt, wenn die Kandidaten beweisen wollen, dass sie echte Klemmbaustein-Künstler sind. Deutschlands einziger offiziell zertifizierter LEGO-Experte und "Brickmaster" Rene Hoffmeister und LEGO-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes bilden wieder die Jury. Daniel Hartwich präsentiert das Baustein-Battle.

20:15 Uhr, RTLzwei, Non-Stop, Thriller

Kurz nach dem Start eines Transatlantikflugs erreichen den Flugsicherheits-Beamten Bill Marks ( Liam Neeson) beunruhigende Textnachrichten. Ein Unbekannter will 150 Millionen Dollar - ansonsten soll alle 20 Minuten ein Passagier sterben. Jeder an Bord könnte der Erpresser sein. Auch Marks steht plötzlich unter Verdacht. Verzweifelt versucht er, in 12.000 Metern Höhe eine Katastrophe zu verhindern. Doch er hat nicht viel Zeit, schlimmer noch, nur wenige Menschen an Bord, denen er vertrauen kann.