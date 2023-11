Eine Marienerscheinung sorgt in "Zimmer mit Stall" (Das Erste) für Aufruhr auf dem Fuchsbichlerhof. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Lehrer tot in einem leerstehenden Gefängnis gefunden. In "The Accountant" (ProSieben) entpuppt sich ein Buchhalter als Killermaschine.

20:15 Uhr, Das Erste , Zimmer mit Stall: Das Blaue vom Himmel, Komödie Die Heilige Jungfrau Maria ist einer Wiesenrieder Dorfbewohnerin erschienen! Dass sich dieses Wunder glücklicherweise in der winzigen Kapelle des Fuchsbichlerhofes ereignet hat, wirkt sich für die notorisch klamme Pensionswirtin Sophie ( Elena Uhlig) überaus geschäftsfördernd aus. Auch der Zeitpunkt in der sonst ruhigen Vorsaison könnte kaum besser sein. Ihr Stallbewohner Barthl ( Friedrich von Thun) möchte jedoch die lärmenden Sensationspilger loswerden. Auch Sophies politischer Gegenspieler Jungböck ( Ferdinand Hofer) ist wenig erfreut von der Publicity für Sophie. Er wittert die Chance, sie als Betrügerin bloßzustellen! 20:15 Uhr, ZDF , Jenseits der Spree: Adrenalin, Krimiserie Die Leiche von Stellas Physiklehrer Torben Fendrig (Dominik Penschek) wird im seit Jahren leerstehenden Köpenicker Gefängnis gefunden. Er war in eine Zelle gesperrt worden und dort verdurstet. Fendrig hatte erst vor Kurzem einen Millionenbetrag geerbt. Haben es Robert ( Jürgen Vogel) und Mavi ( Aybi Era) mit einer aus dem Ruder gelaufenen Lösegelderpressung zu tun? Als sie herausfinden, dass Fendrig die Scheidung wollte, gerät seine Ehefrau Marina ( Katia Fellin) unter Verdacht. 20:15 Uhr, ProSieben, The Accountant , Thriller Christian Wolff ( Ben Affleck) nutzt sein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, um für Organisationen, die Dreck am Stecken haben, die Bücher zu frisieren - bis ihm der findige Steuerfahnder Ray King (J. K. Simmons) auf die Schliche kommt. Daraufhin nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt auf eine Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen. 20:15 Uhr, RTLzwei, Hellboy, Fantasyaction Von den Nazis in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in einer obskuren Zeremonie beschworen, wurde der junge Dämon Hellboy ( Ron Perlman) von den amerikanischen Streitkräften befreit und in der Obhut des Okkultismus-Experten Professor Bruttenholm ( John Hurt) aufgezogen. Nun kämpft er mit anderen paranormalen Mitgliedern einer Geheimorganisation gegen das überirdische Böse, das in Person des legendären Zauberers Rasputin (Karel Roden) auf die Erde zurückgekommen ist. 21:15 Uhr, ZDF , SOKO Leipzig: Napoleon, Krimiserie Ein junger Mann wird von einem Auto erfasst und stirbt. Ungewöhnlich ist, dass der Tote eine Uniform der Völkerschlacht aus dem Jahr 1813 trägt und von "Napoleon" adoptiert wurde. Das Opfer, Robert Kurz (Ilja Roßbander), war Mitglied eines Völkerschlachtvereins und wurde offensichtlich vor dem Unfall mit Rizin vergiftet. Während Ina ( Melanie Marschke) und Moritz ( Johannes Hendrik Langer) in Uniformem der Völkerschlacht undercover ermitteln, versuchen Kim ( Amy Mußul) und Jan ( Marco Girnth), mehr über den Adoptivvater zu erfahren.