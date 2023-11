"Die Chefin: Gespenster": Eine Serie an skrupellosen Einbrüchen hält Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und Vera Lanz (Katharina Böhm) in Atem.

Vera Lanz und ihr Team haben es mit skrupellosen Kunsträubern zu tun (ZDF). In "Zimmer mit Stall" (Das Erste) geht eine Dachreparatur schief. Außerdem will King Arthur in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern.