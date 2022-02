In "Eisland" (Das Erste) kommt Axel Prahl als Fahrer für Tiefkühlkost auf die schiefe Bahn. Bei "Das große Promibacken" (Sat.1) steht im Finale eine Schoko-Bombe auf dem Programm. Bei RTL tauchen der "Bachelor" und seine Verehrerinnen in die mexikanische Kultur ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Eisland, Komödie

Das Leben besteht für Marko (Axel Prahl) vor allem aus Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Seit fast 30 Jahren schleppt der Witwer Gefrierware für die Firma "Eisland" an die Haustüren seiner Kundschaft. Als Marko krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage. Dabei hat Marko doch nur ein Ziel: Sein studierender Sohn soll es einmal besser haben. Durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich Marko unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell. Leider hat er die Rechnung ohne den neugierigen Nachbarn gemacht.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Das Finale startet mit einer "Chocolate Show"! Die Jury erwartet eine Schoko-Bombe mit spektakulärem Dekor aus temperierter Schokolade. Die Technische Prüfung "Mille Feuille verticale" gehört zurecht ins Finale, denn sie bedient einen neuen Patisserie-Trend. Die alles entscheidende Highlightaufgabe steht unter dem Motto "Luxuriöse Kristall-Torte". In diesem zweistöckigen Hingucker sollen sich zwei verschiedene Geschmacksbilder verbergen - eine finalwürdige Herausforderung!

20:15 Uhr, ZDF, Ein Taunuskrimi: Muttertag (2), Krimi

In den Fall eines Serientäters, der immer am Muttertag mordet, wird die Ermittlerin Pia Sander (Annika Kuhl) persönlich gezogen, als ihre Schwester Kim verschwindet. Die Spur des Mörders führt Pia und ihren Kollegen Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) immer wieder zur Villa der Reifenraths und den Geschehnissen, die die deren Pflegekinder einst traumatisierten.

20:15 Uhr, kabel eins, Verblendung, Thriller

Der schwedische Großindustrielle Henrik Vanger (Christopher Plummer) hat einen lukrativen Auftrag für Mikael Blomkvist (Daniel Craig): Er bittet den Enthüllungsjournalisten, das Verschwinden seiner Nichte Harriet aufzuklären. Seit mehr als 40 Jahren fehlt jede Spur von der damals 16-Jährigen. Gemeinsam mit der jungen Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) rollt er den Fall neu auf. Als die beiden auf eine Reihe ungeklärter Frauenmorde stoßen, die mit dem Vanger-Clan in Verbindung stehen könnten, geraten sie selbst ins Visier.

20:30 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Der Bachelor und die Ladys tauchen in die mexikanische Kultur ein. Nach einem Einzeldate auf einem traditionellen Markt erkundet Dominik mit sieben Frauen belebte Straßen und Gassen und macht Halt bei einigen kulturellen Stätten. Das nächste Gruppendate nimmt dagegen einen unerwarteten Verlauf. Nachdem der Bachelor in seiner Villa sechs Frauen mit einer Tischtennispartie seine absolute Leidenschaft nähergebracht hat, wird das Date gecrasht.