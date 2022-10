"Lauchhammer - Tod in der Lausitz": Maik Briegand (Mišel Matičevič) mit Jackie Briegand (Ella Lee, M.) und Daniela Briegand (Julischka Eichel).

In "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" (Das Erste) wird Kommissar Briegand mit einem Mordfall aus der Vergangenheit konfrontiert. Bei "The Taste" (Sat.1) dreht sich alles um Fusionsküche und bei RTL deckt Mario Barth wieder absurde Fälle von Steuergeldverschwendung auf.