Die Mordermittler in "Friesland" (ZDF) geraten zwischen die Fronten von Naturschützern und Landwirten. Bei "The sweet Taste" (Sat.1) sind zuckersüße Kreationen gefragt. In "Trauung mit Hindernissen" (Das Erste) verzweifelt eine Frau an ihrer Patchwork-Familie.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Artenvielfalt, Krimi

Die Kneipenbesitzerin Carolin Wörner (Monika Wegener) wurde erschossen. Bei den Ermittlungen geraten die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) zwischen die Fronten von Naturschützern und Landwirten. Erik Thomsen (Mike Hoffmann), Carolins Freund und Leiter der Naturschutzgruppe, befindet sich in einem Streit mit dem Landwirtschaftsbündnis. Einerseits soll die Artenvielfalt durch Mähverbote geschützt werden, andererseits befürchten die Landwirte dadurch finanzielle Einbußen.

20:15 Uhr, Sat.1, The sweet Taste, Kochwettbewerb

Profi- und Hobby-Köche können in dieser Kochshow zeigen, was sie aus Eiern, Zucker, Sahne, Quark und anderen verführerischen Zutaten zaubern können. Eine hochkarätige Jury verkostet die Kreationen löffelweise und "blind": Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alexander Kumptner holen sich die besten Talente ins Team und coachen sie. Ob Bananen-Ananas-Creme mit Kokos-Knusperflocken, weißer Schokopudding mit Kirschen oder Apfel-Brombeer-Crumble mit Vanille-Sauce - Süßspeisen sind die großen Stars auf kleinen Löffeln. Der Gewinner kann sich über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.

20:15 Uhr, Das Erste, Trauung mit Hindernissen, Komödie

Alles könnte so schön sein zwischen Katrin (Nicolette Krebitz) und Philipp (Hary Prinz), wäre da nicht die liebe (Patchwork)-Familie! Zeit für Zweisamkeit bleibt im hektischen Alltag kaum. Doch während Katrin sich nach Ruhe sehnt, hat Philipp ganz andere Pläne. Er überrascht Katrin mit einem Heiratsantrag. Katrin weiß nicht, ob sie entzückt oder entsetzt sein soll. Zu sehr steckt ihr die Enttäuschung über die letzte Ehe mit Frank noch in den Knochen. Dann bricht das ungebremste Patchwork-Chaos über sie herein. Julia (Lisa Bitter), die neue Frau ihres Ex-Mannes, zieht ungefragt samt Kinderschar bei ihr ein.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Fette Beute, Krimi

Als ein junger Mitarbeiter eines Start-ups vor Wilsbergs (Leonard Lansink) und Ekkis (Oliver Korittke) Augen verunglückt, stellt sich die Frage: War es ein Unfall oder war es Mord? Leon Zöller musste Wilsberg und Ekki auf der Straße ausweichen und ist in parkende Autos gerast. Der tödliche Vorfall gibt Rätsel auf, da das Opfer keine sichtbaren Verletzungen aufweist. Und was hat es mit den Tabletten in Zöllers Handschuhfach auf sich?