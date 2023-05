Christian Bale und Matt Damon sind in "Le Mans 66" (ZDF) im Geschwindigkeitsrausch. Die Kandidaten bei "The Taste" (Sat.1) kochen um 50.000 Euro. In "Teufelsmoor" (Das Erste) geht eine Frau mysteriösen Vorfällen in ihrem Heimatdorf nach.

20:15 Uhr, ZDF , Le Mans 66 - Gegen jede Chance, Rennfahrerdrama Le Mans, 1966: Obwohl ihm alle davon abraten, entschließt sich Fahrzeugentwickler Carroll Shelby ( Matt Damon) dazu, mit dem aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles ( Christian Bale) zusammenzuarbeiten. Trotz schlechter Aussichten wollen sie gemeinsam an der Seite von Ford das Rennen in Le Mans gewinnen und Ferrari schlagen. Doch der Kampf um den Sieg ist hart und fordert von den beiden alles. 20:15 Uhr, Sat.1, The Taste , Kochwettbewerb Mit Gastjurorin Julia Komp geht es heute rund um die Welt. Im Teamkochen wünscht sich die Sterneköchin authentisch japanische, spanische, indische oder türkische Löffelgerichte. Im Solokochen gilt es für die Kandidaten, ein deliziöses Gericht aus den Zutaten Zitronengras, Passionsfrucht oder Salzzitrone zu kreieren, bevor sie im Entscheidungskochen mit einem der drei Küchengeräte Dampfkorb, Nudelmaschine oder dem Schmorgefäß Tajine arbeiten müssen. 20:15 Uhr, Das Erste , Teufelsmoor, Krimidrama Nach dem Tod ihres Vaters Georg fährt Inga Hauck ( Silke Bodenbender) gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn Max in ihr Heimatdorf. In ihrem alten Elternhaus trifft sie auf Anna Kertesz ( Bibiana Beglau). Ingas Eltern hatten Anna vor 28 Jahren zu sich genommen, nachdem Ihr erwachsener Bruder Zoltan auf rätselhafte Weise verschwunden war. Seit dem gleichen Tag wird auch Ingas Bruder Magnus vermisst. Er war damals sechs Jahre alt - so wie Annas Sohn Max jetzt. Seitdem besteht der Verdacht, dass Zoltan Magnus verschleppt hat. 20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy Für ein pochiertes Bio-Ei hat Mario Barth den Sternekoch Alexander Herrmann in Nürnberg besucht und ihm von einem zertifizierten Bio-Hof ein zertifiziertes Bio-Ei aus einem zertifizierten Bio-Laden mitgebracht. Warum es aber nicht mehr Bio ist, wenn Herrmann es anfasst und was die Europäische Bürokratie damit zu tun hat, deckt Mario Barth auf. 20:15 Uhr, kabel eins, Knowing - Die Zukunft endet jetzt, Mysteryschocker Der Sohn des Astrophysikers und Witwers John Koestler ( Nicolas Cage) besucht eine Schule, wo eine fünfzig Jahre alte Zeitkapsel gefunden und geöffnet wird. In ihr entdeckt der Wissenschaftler Schockierendes: Eine Zahlenreihe, die die größten Katastrophen der letzten 50 Jahre mit Zeit, Schauplatz und Opferzahl exakt voraussagt. Doch die nächste Erkenntnis ist noch furchtbarer: Das Dokument sagt drei weitere Ereignisse voraus, an deren Ende eine Katastrophe unermesslicher Größenordnung steht. Koestler versucht mit allen Mitteln, die Verantwortlichen zu warnen und gerät damit ins Zentrum von Tod und Zerstörung.