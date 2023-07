Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. Für die "Bachelorette" (RTL) steht ein romantisches Dinner in Phuket an. In "Nacht ohne Morgen" (Das Erste) lässt ein alter Mordfall dem todkranken Staatsanwalt Dänert keine Ruhe.

20:15 Uhr, ZDF , Da kommst Du nie drauf!, Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Runden gegeneinander um den Sieg und für einen guten Zweck. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Diesmal dabei: Sasha, Anneke Kim Sarnau, Michael Mittermeier, Lissy Ishag, Jochen Breyer und Bülent Ceylan. 20:15 Uhr, RTL , Die Bachelorette , Kuppelsoap Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Der Date-Marathon beginnt! Jenny lädt zum ersten Kennenlernen ein und stellt die Männer direkt mal auf die Probe: Auf einem traditionell thailändischen Nachtmarkt wartet eine tierische Mutprobe auf die Rosenanwärter und für einen der Männer geht es schon diese Woche hoch hinaus. Beim romantischen Dinner über den Dächern Phukets stehen die Sterne gut für erste, kleine Annäherungen. 20:15 Uhr, Das Erste , Nacht ohne Morgen, Krimidrama Jasper Dänert ( Götz George) ist seit 18 Jahren mit Katharina ( Barbara Sukowa), einer Scheidungsanwältin, verheiratet, doch die Partner sind sich trotz ihres langen gemeinsamen Lebens fremd geblieben. Jaspers nahender Tod lässt die Mauern nun bröckeln, die sich zwischen Katharina und ihm über die Jahre aufgebaut haben. Katharina weiß jedoch nichts von der jungen Polizeibeamtin Larissa Brandow ( Fritzi Haberlandt), mit der er sich regelmäßig trifft. Larissa soll Jasper bei der Aufklärung eines lange zurückliegenden Verbrechens helfen. Als Mädchen hatte sie die Leiche eines Jungen entdeckt. 20:15 Uhr, ProSieben, Blumhouse's Der Hexenclub , Fantasy Als Teenager Lily ( Cailee Spaeny) mit ihrer Mutter Helen (Michelle Monaghan) zu deren neuem Mann Adam ( David Duchovny) und dessen drei Söhnen ziehen muss, ist sie tieftraurig - bis sie sich mit Frankie (Gideon Adlon), Tabby (Lovie Simone) und Lourdes (Zoey Luna) anfreundet, die sie als Mitglied in ihren Hexenclub aufnehmen. Ihr Plan: Rache nehmen an allen, die sie ungerecht behandeln. Schon bald entdeckt Lily, dass sie tatsächlich über magische Kräfte verfügt. Die Dinge geraten jedoch schnell aus dem Ruder . 20:15, ZDFneo, Wilsberg: Morderney , Krimi Wilsberg ( Leonard Lansink) hat sich von Kommissarin Anna Springer ( Rita Russek) zu einem gemeinsamen Norderney-Urlaub überreden lassen. Die Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen, erst recht, als er erfährt, dass Annas Patentochter Merle ( Janina Fautz) mitfährt. Der Aufenthalt im Ferienhaus beginnt damit, dass jemand bewusstlos mit dem Kopf in der Kloschüssel hängt. Doch Gregor Schott (Daniel Wiemer), Kellner in einem Norderneyer Restaurant, schweigt zu den Umständen und liegt wenig später tot am Strand. Nicht nur Wilsbergs Neugierde an dem rätselhaften Fall ist geweckt.