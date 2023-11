Der Junge "Morin" (Das Erste) verändert sich unter dem Druck einer erbarmungslosen Eliteschule. Im ZDF präsentiert Johannes B. Kerner "Die große 'Terra X'-Show". Bei RTL startet die Fußballserie "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern".

20:15 Uhr, Das Erste , Morin, Fantasyfilm

In einer nahen Zukunft erhält Morin (Leo Alonso-Kallscheuer) eine Schuldbildung auf höchstem Niveau, was seine Eltern Katja ( Marlene Morreis) und Steven ( Frederic Linkemann) mächtig stolz macht. Ehrgeizig stürzt sich der Junge in den aufregenden, hochmodernen Schulalltag und in seinen Traum von einer Expedition zum Mars. Mit Leona (Yodit Tarikwa), einer Hologramm-KI, erhält er tatkräftige Unterstützung. Und die braucht er auch. Denn der Leistungsdruck ist enorm. Mit innovativen, aber auch manipulativen psychologischen Methoden fordern Schulleiterin Lynn Lomann ( Wiebke Puls) und Lehrer Konrad Dramm ( Michael Kranz) Bestleistungen und setzen alles daran, dass die Kinder zu den neuen Hoffnungsträgern des Landes werden.

20:15 Uhr, ZDF , Die große "Terra X"-Show, Show

Die Reise führt von märchenhaften Burgen über die majestätischen Victoriafälle bis zur Internationalen Raumstation ISS. Dabei werden die Ruinen von Pompeji erkundet, eine Stadt aus der Antike, die in einem einzigen Moment konserviert wurde. Zudem wirft die Show einen Blick auf die Geschichte Hollywoods, einem Vorort, der kleiner als Bautzen ist, aber zur weltberühmten Traumfabrik wurde. Johannes B. Kerner moderiert die Show und wird von Expertinnen und Experten wie der Astronautin Samantha Cristoforetti unterstützt.

20:15 Uhr, RTL , Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern , Fußballserie

Im Sommer 1965 gelingt dem FC Bayern München der Aufstieg in die Bundesliga. Die Serie erzählt von fünf vielversprechenden Fußballern, die untrennbar mit dem Verein und dem deutschen Fußball verbunden sind: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß. Neben ihren persönlichen Lebensgeschichten beleuchtet die Serie die Geschichte einer Mannschaft zwischen 1965 und 1974, die aus dem Nichts kam.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Nelson Müller, Coach in Staffel 11, kehrt als Gastjuror zurück und gibt der Folge das Motto "Deutsche Küche". Die Teams müssen per Losverfahren entscheiden, welche Regionale Spezialitäten sie mit Genuss-Löffeln kochen werden. Gerichte aus Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland stehen im Mittelpunkt, darunter beliebte Klassiker wie Käsespätzle oder Backfisch. Im Solokochen wird das Können mit heimischen Zutaten wie Äpfeln, Zwiebeln und Kartoffeln auf die Probe gestellt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 90 - 60 - 90, Krimi

Ekki ( Oliver Korittke) ist erstaunt, als das bekannte Model Sonja Conrad ( Jasmin Lord) im Antiquariat seines Freundes Wilsberg ( Leonard Lansink) auftaucht und um Hilfe vor einem Stalker bittet. Zusammen mit Wilsberg bringt Ekki Sonja zu ihrer Mutter ins Hotel zurück. Doch kurz darauf rennt Sonja schreiend aus ihrem Hotelzimmer, auf ihrem Bett liegt eine Frauenpuppe, bedeckt mit blutroten Rosen. Wenig später wird ihr Assistent ermordet aufgefunden.