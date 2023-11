In "Schnee" (Das Erste) stößt eine Ärztin auf dunkle Geheimnisse in einem Tiroler Bergdorf. Bei "The Taste" (Sat.1) stehen asiatische Aromen im Mittelpunkt. In "Polizeiruf 110: Paranoia" (3sat) haben es die Ermittler mit einer verschwundenen Patientin und einem Mord zu tun.

20:15 Uhr, Das Erste , Schnee , Mystery-Thriller-Serie Die Ärztin Lucia Salinger ( Brigitte Hobmeier) zieht mit ihrer Familie in das Bergdorf Rotten, Heimatort ihres Mannes Matthi ( Robert Stadlober). Ihre Tochter leidet an schwerem Asthma und die gesunde Bergluft soll Almas (Laeni Geiseler) Krankheit lindern. Doch der Neubeginn ist holprig: Nachbarin Aurelia (Sylvia Eisenberger) beschert einen seltsamen Empfang, und Lucia muss sich erst mit den Schwiegereltern (Karl Fischer und Maria Hofstätter) anfreunden. Am Morgen behauptet Alma, eine tote Frau habe sie besucht und ihr einen Ring gegeben. Beim Einkauf glaubt sie, die Frau wiederzusehen und entgeht nur knapp einem Unfall. Als Lucia selbst beim Joggen im Wald eine unheimliche Begegnung hat, ist klar, dass in Rotten etwas nicht stimmt. 20:15 Uhr, Sat.1, The Taste , Kochwettbewerb Das Motto der heutigen Folge lautet: "Willkommen in Asien". Gastjuror Hao Jin möchte den Umgang der Kochtalente mit asiatischen Aromen testen. Fürs Teamkochen wird per Los entschieden, wer einen Genuss-Löffel mit "Schwein", "Geflügel", "Meeresfrüchten" oder "Tofu" zubereitet. Im Solokochen sollen die Kandidaten ihr Können mit typisch asiatischen Zutaten wie Frühlingszwiebeln, getrockneten Shiitake oder Koriander unter Beweis stellen. 20:15 Uhr, 3sat , Polizeiruf 110: Paranoia , Krimi Die Rettungssanitäterin Sarah Kant ( Marta Kizyma) wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior ( Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen. Sie bringen eine schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Am nächsten Tag erfährt Sarah, dass die Frau nicht als Patientin eingewiesen wurde. Verwirrt versucht Sarah Carlo zu erreichen, dieser wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Was ist in dieser Nacht passiert? Die Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff ( Verena Altenberger) und ihr Kollege Dennis Eden ( Stephan Zinner) versuchen, die Geschehnisse der Nacht zu rekonstruieren. 20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten: Mario Barth ist zurück. 20:15 Uhr, arte, Rescue Dawn , Abenteuerdrama Der US-Pilot Dieter Dengler ( Christian Bale) wird auf einem geheimen Bomben-Flug über Laos abgeschossen. Er gerät in Gefangenschaft: Im Lager tief im Dschungel Vietnams geht es um Leben und Tod. Dengler gelingt mit anderen Insassen die Flucht. Doch schon bald ist Dengler ganz auf sich allein gestellt. Jetzt geht der Überlebenskampf erst richtig los.