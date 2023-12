Der Tod eines Bergbauern mit vielen Feinden beschäftigt die Ermittler im "Landkrimi: Steirerwut" (Das Erste). Das Motto bei "The Taste" (Sat.1) lautet "Der Nikolaus war da!" und in "Vergiftete Wahrheit" (arte) deckt Mark Ruffalo als Anwalt einen Umweltskandal auf.

20:15 Uhr, Das Erste , Landkrimi: Steirerwut , Krimi

Dem Grazer Chefermittler Sascha Bergmann ( Hary Prinz) ist es ganz recht, dass seine Partnerin Sandra Mohr ( Miriam Stein) Überstunden abbaut. Denn zu einem Routinefall im Oststeirischen Hügelland nimmt er lieber die Kollegin Eva Merz ( Eva Herzig) von der Spurensicherung mit, um vor Ort ein Romantikwochenende mit ihr dranzuhängen. Der Tod des Bergbauern Johann Hödlgruber ( Helmut Berger) scheint ja auch ganz eindeutig ein Suizid im Vollrausch gewesen zu sein. Eva fallen bei genauem Hinsehen jedoch Indizien auf, die für einen Mord sprechen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste , Kochwettbewerb

"Der Nikolaus war da!" Fürs Teamkochen hat er seine Lieblingszutaten wie Clementine oder Lebkuchen auf die Lose geschrieben. Die Aufgabe der Gastjuroren Gerhard Retter und Roland Trettl lautet: einen winterlichen Dessert-Löffel kreieren. Im Solokochen werden die Zutaten, die eben noch zuckersüß eingesetzt wurden, für ein herzhaftes Löffel-Gericht verwendet. Im Entscheidungskochen setzen sich die Kochtalente kreativ mit dem Weihnachtsmarkt-Klassiker Glühwein auseinander.

20:15 Uhr, arte, Vergiftete Wahrheit , Drama

Der Wirtschaftsanwalt Robert Bilott ( Mark Ruffalo) bekommt Besuch von einem Nachbarn seiner Großmutter aus West Virginia. Der erboste Farmer bittet ihn, den Chemie-Multi DuPont zu verklagen. Seine Kühe, so der Vorwurf, werden durch eine angrenzende Mülldeponie vergiftet. Für Bilott kommt so ein Mandat eigentlich nicht infrage. Als er ins entlegene Parkersburg fährt, um sich ein Bild zu machen, ändert dies seine Meinung schlagartig. Mit eigenen Augen sieht der Anwalt schockierende Belege für die Vergiftungen der Rinder: schwarze Zähne, riesige Tumore und schreckliche Missbildungen. Mit der Rückendeckung seines Kanzleichefs reicht er Klage ein.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Alles für unsere Kinder, Show

Seit Jahren legt Comedian Mario Barth den Finger in die Steuerverschwendungswunde. Dabei sind es mittlerweile immer mehr die Kinder, die unter den staatlichen Dreistigkeiten und Versäumnissen leiden müssen. In dieser Spezial-Ausgabe zeigen Mario und seine prominenten Schnüffler die schlimmsten Fälle, in denen Städte, Kommunen und Länder ihre Kinder im Stich lassen.

20:15 Uhr, VOX, Liebe braucht keine Ferien, Romanze

Die erfolgreiche Unternehmerin Amanda ( Cameron Diaz) und die Journalistin Iris ( Kate Winslet) haben beide kein Glück in der Liebe. Über einen Zufall lernen sich die beiden Frauen kennen und entscheiden kurzerhand, während der Weihnachtsferien, ihr Haus mit der jeweils anderen zu tauschen. Wie sehr sich durch diesen Entschluss das Leben der beiden Singles verändern wird, hätte keine der beiden jemals vermutet.