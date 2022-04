Joachim Król versucht in "Endlich Witwer - Forever Young" (ZDF) eine zerbrochene Freundschaft zu kitten. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird strahlensichere Unterwäsche vorgestellt. Außerdem bekommt es Tom Hiddleston mit dem Riesenaffen "Kong" (ZDF) zu tun.

20:15 Uhr, ZDF, Endlich Witwer - Forever Young, Komödie

Georg Weiser (Joachim Król) möchte sein Leben als Witwer nutzen, alte Wunden des Lebens zu schließen und nie gelebte Träume wahr zu machen. Aber seine Reise nach Marokko findet wegen eines Kupplungsschadens ein vorläufiges Ende auf dem alternativen Hof seiner einstigen Freunde Jürgen (Peter Lohmeyer) und Petra (Martina Gedeck). Vor knapp vier Jahrzehnten war die Freundschaft der drei zerbrochen. Weiser möchte den beiden nun die Hand ausstrecken, doch es zeigt sich, dass viele alte Wunden, die sie sich damals zugefügt haben, noch nicht verheilt sind.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Hosen runter! In der neuen Folge stellen Richard Getz und Constantin Ricken ihre Unterhose Silverton vor, die den Intimbereich vor Strahlungen schützen soll. Um diese auf Herz und Nieren zu testen, prüft Nico Rosberg die Boxershort am eigenen Leib. Wird Silverton den Test des Formel-1-Weltmeisters bestehen? Und können sich die restlichen Löwen für das Produkt begeistern?

20:15 Uhr, RTL, Jauch gegen Sigl - Die Revanche, Quizshow

Eine Frage der Ehre: In "Jauch gegen Sigl - Die Revanche" bekommt der Verlierer der Auftaktfolge Hilfe und Günther Jauch spielt im Team. Schauspielerin Sophia Thomalla, Moderator Wigald Boning, Kabarettist Torsten Sträter und Sängerin Patricia Kelly treten im "Team Jauch" gegen den Bergdoktor an. Wird die Revanche genutzt und es steht 1:1 geht es in eine letzte, alles entscheidende Runde. Wer kann den Gesamtsieg für sich entscheiden?

20:15 Uhr, Das Erste, Tierische Wohngemeinschaften, Doku

In der afrikanischen Savanne leben drei der größten Baukünstler der Tierwelt: Webervögel, Erdferkel und Termiten. In ihren spektakulären Bauwerken über, auf und unter der Erde leben sie allerdings nicht alleine! Jede Menge artfremder Untermieter finden sich in ihren Wohnungen ein. Vom kleinen Insekt, über Reptilien, Vögel bis hin zu großen Säugetieren.

22:15 Uhr, ZDF, Kong: Skull Island, Monsterabenteuer

Ein Expeditionsteam (Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson, u.a.) macht sich auf in die Tiefen des Südpazifiks, auf die unerforschte Insel "Skull Island". Als sich die Hubschrauber der Insel nähern, wird einer nach dem anderen von einem riesigen Affen zu Boden geholt. Doch Kong ist nicht das einzige gigantische Urzeitmonster, das in diesem unberührten Paradies seine Heimat hat.