Heike Makatsch geht in der Musical-Verfilmung "Ich war noch niemals in New York" (Das Erste) auf Kreuzfahrt. In "Das andere Kind" (3Sat) wird eine Studentin im ländlichen Scarborough ermordet. Außerdem müssen Sandra Bullock und Keanu Reeves in "Speed" (kabel eins) Gas geben.

20:15 Uhr, Das Erste, Ich war noch niemals in New York , Musical

Im Leben der erfolgsverwöhnten TV-Moderatorin Lisa (Heike Makatsch) dreht sich alles um ihre Talkshow, Celebritys und die Quote. Für die Liebe gibt es ebenso wenig Platz wie für ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach). Als die 66-Jährige nach einem Sturz in ihrer Wohnung das Gedächtnis verliert und im Krankenhaus erwacht, kann sie sich nur noch daran erinnern, noch niemals in New York gewesen zu sein, und macht sich sofort auf den Weg. Lisa begibt sich zusammen mit ihrem Makeup-Artist Fred (Michael Ostrowski) auf die Suche nach Maria. Auf einem Kreuzfahrtschiff, das gerade in Richtung New York ablegt, wird sie fündig.

20:15 Uhr, 3Sat, Charlotte Link: Das andere Kind, Krimimelodram

Die erfolgreiche Londoner Ärztin Leslie Cramer (Marie Bäumer) reist ins ländliche Scarborough, um ihre Großmutter Fiona (Hannelore Hoger) zu besuchen und der Verlobungsfeier ihrer Jugendfreundin Gwen (Bronagh Gallagher) beizuwohnen. Doch das verschlafene Provinzstädtchen ist nach dem grausamen Mord an einer Studentin in heller Aufregung. Fieberhaft sucht die Polizei nach dem Täter. Unterdessen scheint die alte Fiona von schweren Schuldgefühlen geplagt zu werden, die mit einem dunklen Geheimnis aus ihrer Jugend zusammenhängen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Jetzt heißt es in seiner Quizshow wieder: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, kabel eins, Speed, Actionthriller

Los Angeles: Howard Payne (Dennis Hopper) - ein ehemaliger Sprengstoffexperte der Polizei - hält den Cop Jack Traven (Keanu Reeves) in Atem. Nach einem missglückten Anschlag hat Payne aus Rache eine Bombe an einem Bus angebracht - fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, kommt es zur Detonation. Unter den Insassen bricht Panik aus, der Busfahrer wird angeschossen. Annie (Sandra Bullock), eine Passagierin, übernimmt das Steuer. Jack versucht nun alles, um die rasante Todesfahrt zu stoppen.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Durchgedreht, Krimi

Die einzige Zeugin ist erst acht: Als mitten in der Nacht bei Familie Habdank eingebrochen wird, kann sich die kleine Anna (Julie-Helena Sapina) verstecken. Kurz darauf sind ihr jüngerer Bruder und ihre Mutter tot. Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) findet das Mädchen Stunden später im Keller des Hauses. Anna steht unter Schock. Sie will nicht darüber sprechen, was sie erlebt oder gesehen hat. Freddy Schenk (Dietmar Bär) bittet den Kollegen, bei den Ermittlungen behutsam vorzugehen. Auch Annas Vater Sven Habdank (Alexander Beyer), der gerade von einer Dienstreise zurückkehrt, ist für die Kommissare kaum ansprechbar. Hat der Mordanschlag auf die Familie etwas mit seinem Job zu tun?