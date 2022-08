In "Solo für Weiss" (ZDF) endet eine Geiselnahme tödlich. Bei "Wer wird Millionär?" (RTL) wird um drei Millionen Euro gespielt. Im "Usedom-Krimi" (WDR) läuft eine Drogenparty völlig aus dem Ruder.

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Schlaflos, Krimi

Bei der Observation einer Drogenübergabe geht dem LKA Kiel der polizeibekannte Dealer Jesper Alm (Anastasios Soulis) ins Netz. Doch er kann sich befreien und erschießt dabei Marie von Wenzel (Leonie Wesselow). Alms Freundin Silvia (Laetitia Lauré Adrian) kann mit ihm fliehen - allerdings ohne die Drogen. Da Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) die Familie des erschossenen Mädchens kennt, wird sie von ihrem Vorgesetzten von dem Fall abgezogen. Nora beginnt trotzdem, im Umfeld der Familie von Wenzel zu ermitteln.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in eine neue Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräumen.

20:15 Uhr, ProSieben, Total Recall - Die totale Erinnerung, Sci-Fi-Action

Das Jahr 2084: Bauarbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) wird von Träumen geplagt, in denen er ein Leben auf dem Mars führt. Bei der Firma Rekall Inc. bucht er eine virtuelle Reise auf den Roten Planeten. Doch bei Quaid geht etwas schief und sein Leben ändert sich radikal. Ist er wirklich derjenige, der er zu sein glaubt? Eine gefährliche Suche nach seiner wahren Identität beginnt.

22:15 Uhr, WDR, Nachtschatten - Der Usedom-Krimi

Bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehende 16-Jährige in einem Ferienbungalow, einer davon tot in der Sauna - so beginnt die neue Tourismus-Saison in einem Usedomer Kaiserbad. Es war die Party von Karin Lossows (Katrin Sass) Großneffen Ben (Emil Belton), die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer (Till Firit) reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Ermittlungen, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?

22:15 Uhr, ZDF, Die Agentin, Krimi

Schon lange hat Mossad-Verbindungsmann Thomas Hirsch (Martin Freeman), ein britischer Jude, der vor allem in Deutschland arbeitet, nichts mehr von seiner Agentin Rachel (Diane Kruger) gehört. Sie wurde in Teheran eingesetzt, wo sie mit unorthodoxen Mitteln helfen sollte, das Atomprogramm des Iran zu sabotieren. Rachel hat, wider alle Vernunft eine Affäre mit dem iranischen Geschäftsmann Farhad Razavi (Cas Anvar) begonnen, den sie eigentlich ausspähen soll. Zum ersten Mal kommen ihr Zweifel an ihrer Tätigkeit.