In "So laut du kannst" (ZDF) endet ein Networking-Event für zwei Frauen tragisch. Das Erste zeigt die Reportage "Thomas Hitzlsperger: Katar - warum nur?" zur Fußball-WM 2022. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" (Sat.1) wagen zwölf Singles ein Blind Date.

20:15 Uhr, ZDF , So laut du kannst, Drama

Die jungen Physiotherapeutinnen Kim (Friederike Becht) und Maja (Nina Gummich) jobben als Hostessen beim "Gentlemen's Evening", einer exklusiven, jährlichen Veranstaltung der Wirtschaftselite. Begeistert trifft Kim dort auf ihren alten Schulfreund Max (Jan Krauter). Doch der Abend nimmt einen tragischen Verlauf. Max bringt Kim nach Hause, während Maja noch auf einen Absacker an der Bar bleibt. Am nächsten Tag ist nichts mehr wie zuvor: Maja wacht orientierungslos und nackt in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige der Vergewaltigung läuft ins Leere. Während Maja am liebsten vergessen und ihr altes Leben zurückhaben möchte, will sich Kim nicht damit abfinden. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.

20:15 Uhr, Das Erste, Thomas Hitzlsperger: Katar - warum nur?, Reportage

Fans und Spieler fragen sich ebenso wie der überwiegende Teil der Weltöffentlichkeit: Warum findet die Fußball-WM in diesem Jahr in Katar statt? Thomas Hitzlsperger als ehemaliger leidenschaftlicher Nationalspieler und Bundesliga-Manager kritisiert die WM-Vergabe - aber er resigniert nicht, er will verstehen. Hitzlsperger reist nach Katar und sucht nach Arbeitern, die die Stadien mitgebaut haben und ihm aus erster Hand von den dortigen Zuständen berichten können.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

Zurück in der Heimat schmieden Oliver und Michaela bereits Zukunftspläne, Peter möchte seine Jaqueline überraschen und Markus und Jana geraten beim Möbelaufbau in ihre erste Diskussion. Während bei Dennis und Natascha doch alles anders kommt als gedacht, versucht Nadine, die Geschehnisse aus Amsterdam zu verarbeiten. Herzklopfen am Ende des Experiments: Ehe oder Scheidung? Die Paare stehen vor der Entscheidung ihres Lebens. Wurde aus Wissenschaft Liebe?

20:15 Uhr, MDR, Tatort: Sag nichts, Krimi

Offener Schädelbruch lautet der Befund von Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), nachdem er in der Nähe des Aasees eine Männerleiche entdeckt hat. Erstes Indiz für einen Mordfall sind für Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) Reifenspuren im Schlamm. Doch statt zum Täter führt dieser Hinweis das Ermittlerduo Thiel und Boerne zunächst zur Identität des Opfers. Der ermordete Wolfram Baermann (Otto Mellies) war Ingenieur und mit seinem langjährigen Freund Klaus Weisberg (Harald Schrott) erfolgreich ins Windradgeschäft eingestiegen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Die Hofwochen gehen zu Ende - bei einem der Bauern sogar früher als gedacht! Max, Ulf und Jörg dagegen sind vergeben und besuchen ihre Hofdamen zu Hause. Bei Arne gibt es unerwartete Neuigkeiten: er und seine Auserwählte haben schon große Pläne!