In "Unter anderen Umständen" (ZDF) kehren Frau und Tochter eines Drogenfahnders nicht von einer Wattwanderung zurück. Mark Wahlberg kämpft in "Transformers - Ära des Untergangs" (kabel eins) um die Zukunft der Erde. In "Wilde Maus" (ONE) pachtet Josef Hader eine heruntergekommene Achterbahn.

20:15 Uhr, ZDF , Unter anderen Umständen: Dämonen , Krimi

Jana Winter ( Natalia Wörner) wird von Arne Brauner ( Martin Brambach) zu einem Einsatz gerufen: Die Ehefrau und die Tochter von Arnes Schulfreund Axel Schreiber ( Johannes Zeiler) sind verschwunden, dem Husumer Kollegen aus dem Drogendezernat. Alle Spuren enden im Meer. Als Fischer die Puppe und die Jacke des Kindes im Wasser finden, scheint jede Hoffnung verloren. Doch dann die plötzliche Wendung: ein Anruf, dass Hulda ( Alexandra Finder) in ihrer Sprachschule vermisst wird. Ihr Ehemann wusste nichts von einer solchen Schule.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi-Action

Einige Jahre nach der Schlacht um Chicago sind die Autobots zu einer aussterbenden Spezies auf der Erde geworden. Eine geheime Regierungsorganisation unter dem skrupellosen CIA-Bürokraten Attinger ( Kelsey Grammer) arbeitet daran, sie für immer auszurotten. Die Brutalität von Attingers Söldnertruppe lernt eines Tages auch der von Geldsorgen geplagte Erfinder Cade Yeager ( Mark Wahlberg) kennen. Cade dachte eigentlich nur, er hätte einen großen Fang gemacht, als er einen zerbeulten Sattelschlepper findet. Doch dann stellt er fest, dass der kaputte Truck ein gewaltiges Eigenleben entwickelt: Er ist der legendäre Optimus Prime.

20:15 Uhr, ONE, Wilde Maus , Komödie

Georg ( Josef Hader) ist ein angesehener Musikkritiker in Wien. Als er von einem Tag auf den anderen seine Arbeit verliert, steht seine Welt plötzlich auf dem Kopf. Seiner Frau Johanna ( Pia Hierzegger) will er davon nichts erzählen. Stattdessen täuscht er ihr vor, dass er weiterhin in die Redaktion geht. In Wahrheit aber verbringt er seine Tage auf dem Rummelplatz, wo er den Herumtreiber Erich ( Georg Friedrich) und dessen rumänische Freundin Nicoletta (Crina Semciuc) kennenlernt. Als Georg Erich Geld leiht, um die "Wilde Maus", eine heruntergekommene Achterbahn, zu pachten, fangen die Probleme erst richtig an.

20:15 Uhr, Das Erste , Unsere Meere, Dokureihe

Der Film zeigt die außergewöhnliche Jagdtaktik von Delfinen vor der Küste Schottlands. Sie machen sich die starke Gezeitenströmung des Moray Firth zunutze und geben dieses Wissen an ihren Nachwuchs weiter. Ihre Beute sind große Lachse, doch sie werden immer seltener. Die Großen Tümmler haben sich an die Veränderung angepasst, aber das gelingt nicht allen. Die Raubmöwen auf Fair Isle jagen normalerweise anderen Seevögeln ihre Beute ab. Durch die Überfischung der Nordsee wird diese aber immer spärlicher. Um das Überleben ihrer Küken zu sichern, mussten sich die Raubmöwen umstellen. So gerieten die Papageitaucher in ihr Visier.

22:15 Uhr, ZDF , Angel Has Fallen , Action

Bei einem Anschlag wird der US-Präsident schwer verletzt. Das gesamte Sicherheitsteam wird ausgelöscht, nur sein treuester Personenschützer überlebt den Angriff. Doch damit wird Mike Banning ( Gerard Butler) zum Hauptverdächtigen. Weil weitere fingierte Beweise auftauchen, ist der Agent des Secret Service auf sich allein gestellt. Er setzt alles daran, die Drahtzieher der Verschwörung zu enttarnen und den Präsidenten zu retten. Eine erste Spur führt Mike zu dem Sicherheitsunternehmen seines Freundes Wade Jennings ( Danny Huston).