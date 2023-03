In "Wo ist meine Schwester?" (ZDF) verschwindet eine Frau nach der Geburtstagsparty ihrer Zwillingsschwester spurlos. Ein Entführungsfall nimmt im "Tatort" (MDR) ungeahnte Wendungen. Später kämpft Brad Pitt in "World War Z" (ZDF) gegen Zombies.

20:15 Uhr, ZDF , Wo ist meine Schwester?, Drama

Amelie ( Kristin Suckow) kommt nach einer gemeinsamen Geburtstagsparty mit ihrer Zwillingsschwester Marie nie zu Hause an und verschwindet spurlos. Ihr Freund Jonas ( Max Hubacher) alarmiert die Polizei. Hauptkommissar Ingo Thiel ( Heino Ferch) ruft die Soko Amelie ins Leben. Tage vergehen - ohne jede Spur. Doch dann bemerkt Marie, dass eine auffällige Patchworkdecke aus der Wohnung des Paares fehlt. Für Thiel steht fest: Jonas verheimlicht etwas. Hat er etwas mit dem Verschwinden seiner Freundin zu tun?

20:15 Uhr, MDR , Tatort: Das kalte Haus, Krimi

Eine Ehefrau verschwindet zunächst spurlos aus ihrem Haus, in das offenkundig eingebrochen wurde. Blutspuren lassen das Schlimmste vermuten. Ihr Mann Simon Fischer ( Christian Bayer) hat die Polizei verständigt, danach aber das Haus verlassen. Gorniak ( Karin Hanczewski), Winkler ( Cornelia Gröschel) und Schnabel ( Martin Brambach) leiten eine großangelegte Suche nach Kathrin Fischer ein. Schnell gerät der verzweifelte Fischer selbst in den Fokus der Ermittlungen: Die Spuren im Haus wurden manipuliert, offenbar wurde der Einbruch vorgetäuscht - dafür findet die Kriminaltechnik ältere Blutreste.

20:15 Uhr, Das Erste , Unsere Meere, Dokureihe

Auf der dänischen Insel Anholt befindet sich die größte Seehundkolonie der Ostsee. Im kristallklaren Wasser bekommen die Jungtiere Schwimmunterricht. Dank der extrem fetthaltigen Milch, mit der sie ernährt werden, wachsen sie schnell. Schon nach vier Wochen werden sie von ihren Müttern verlassen. Allein auf sich gestellt erkunden sie neugierig die Welt. Auf Schwedens größter Insel lebt die seltene Gotland-Ringelnatter. Sie jagt im Meer nach Fischen. Das ist einzigartig: Kein anderes Reptil geht in der Ostsee auf Nahrungssuche. Ein Verhalten, das noch nie gefilmt wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

Einer gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidatinnen und Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell das Preisgeld gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

22:15 Uhr, ProSieben, World War Z , Actionthriller

Es tobt ein weltweiter Krieg zwischen Menschen und Zombies. Ursache ist eine durch eine Infektion ausgebrochene Pandemie. Um die Monster aufzuhalten und das Virus zu stoppen, muss Ex-UN-Mitarbeiter Gerry Lane ( Brad Pitt) seinen alten Job wieder annehmen und den Grund für das Desaster herausfinden. Doch die Zeit spielt gegen ihn.