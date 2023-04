Was wir verbergen - Ein Fall für Katharina Tempel": Georg König (Stephan Szász) und Katharina Tempel (Franziska Hartmann) suchen bei Prolife21 nach Spuren.

In "Was wir verbergen" (ZDF) sucht die Hamburger Mordkommission ein verschwundenes Ärztepaar. Bei VOX ist die "Höhle der Löwen" wieder offen für neue Geschäftsideen. Außerdem macht ein Strahlenunfall aus vier Wissenschaftlern die "Fantastic Four" (kabel eins).