In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird eine Hebamme von einem Auto angefahren - Unfall oder Absicht? Ein Auftragsmörder kämpft in "Gemini Man" (ProSieben) gegen eine geklonte Version von sich selbst. Außerdem zeigt RTL das große Oster-Special von "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ZDF , Nord Nord Mord: Sievers und der erste Schrei, Krimi

Auf der Straße hinter den Sylter Dünen radelt die Hebamme Silke Adler zu ihrem nächsten Termin. Ein Wagen drängt sie von der Straße. Der Aufprall ist tödlich. Für Carl Sievers ( Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen ( Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann ( Oliver Wnuk) sieht es nicht nach Unfall mit Fahrerflucht aus, sondern nach Vorsatz. Kurz drauf wird das Fahrzeug nahe der Unfallstelle gefunden. Es gehört Dr. Johann Sowa (Stephan Schad), Leiter der Gynäkologie des Sylter Krankenhauses.

20:15 Uhr, ProSieben , Gemini Man , Action

Henry Brogan ( Will Smith) arbeitet als Auftragskiller. Bei seinem letzten Job geht jedoch etwas schief und plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe seines einstigen Vorgesetzten. Doch damit nicht genug: Sein neuer Gegenspieler scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Erst als Brogan entdeckt, wer ihn zur Strecke bringen will, ergibt alles einen Sinn: Er kämpft gegen eine geklonte, jüngere Version von sich selbst.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Nichts als die Wahrheit (2), Krimi

Kurz bevor Robert Karow ( Mark Waschke) und seine neue Kollegin Susanne Bonard ( Corinna Harfouch) den Tod an der jungen Schutzpolizistin Rebecca Kästner (Kaya Marie Möller) aufklären können, wird ihnen vom Staatsschutz der Zugriff auf ihre Hauptverdächtige Tina Gebhardt (Bea Brocks) entzogen. Kurze Zeit später ist diese ebenfalls tot. Anhand von Indizien wird sie als Mörderin von Rebecca überführt und Karow und Bonard werden angewiesen, den Fall zu schließen. Doch dann taucht ein wichtiger Zeuge auf, der gesehen hat, wie Tina Gebhardt starb.

20:15 Uhr, RTL , Wer wird Millionär? Das große Oster-Special, Quiz

Frohe Ostern wünscht "Wer wird Millionär"? und lädt zum Special ein. Je acht Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der Auswahlrunde um einen Platz auf dem "heißen Stuhl". Wer es schafft, bekommt ein "goldenes Osterei", in dem sich eine Joker-Überraschung befindet, die für den Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann. Speziell fürs Oster-Special werden prominente Weggefährten in Handyvideos die Auswahlfragen stellen.

21:45 Uhr, Das Erste , Mord auf Shetland: Die Täuschung, Krimi

Immer weiter muss DI Perez ( Douglas Henshall) den Kreis der Verdächtigen für die Mordserie ziehen. Der Chefermittler erfährt von Galbraiths Assistentin Fiona Bedford (Jayne McKenna), dass ihr Ehemann Darren (Rufus Wright) von ihrer Affäre mit dem ermordeten Anwalt Galbraith (Jim Sturgeon) wusste. Auch eine andere Verbindung zwischen Zeugen und Verdächtigen gerät immer mehr in den Fokus.