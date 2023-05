In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein Helm mit integriertem Lautsprecher angeboten. Bei "Rate my Date" (Sat.1) bringt Comedian Ralf Schmitz einsame Herzen zusammen. In "Bastille Day" (ZDF) gerät ein Taschendieb ins Visier von Terrorfahndern.

20:15 Uhr, VOX , Die Höhle der Löwen , Gründershow Die Gründer geben wieder Vollgas. Allen Voran Headwave TAG-Gründerin Sophie Willborn Die leidenschaftliche Motorradfahrerin präsentiert den Löwinnen und Löwen ihren Helm mit integriertem Lautsprecher. Investor Ralf Dümmel testet den Helm, dreht die Musik voll auf und schwingt das Tanzbein. Hat die Gründerin mit ihrem Produkt genau den richtigen Ton getroffen? 20:15 Uhr, ZDF , Herzstolpern - Neustart ins Leben, Romanze Emma (Juliane Siebecke) und Felix (Benjamin Raue) lassen sich auf dem Weg nach Italien nicht aufhalten, obwohl Felix' Herz immer mehr Probleme macht. Doch er will seine Freundin nicht im Stich lassen. Während der Verfolgung der beiden kommen sich Alexander ( Sebastian Ströbel) und Elisa ( Anna Maria Sturm) nach und nach näher. Sie offenbart ihm, dass sie selbst eine Tochter mit Trisomie 21 hatte, die erst kürzlich starb. Währenddessen sind Emma und Felix ihnen immer einen Schritt voraus. Clever und trickreich schaffen sie es schließlich, bei Emmas Großvater Roberto (Sandro Di Stefano) in Italien anzukommen. 20:15 Uhr, Sat.1, Rate my Date , Kuppelshow Dating-Experte Ralf Schmitz bringt einsame Herzen zusammen: In acht Auswahlrunden entscheidet ein Single, welcher der zehn Kandidaten sein Date sein soll. Doch wo das Treffen stattfindet, bestimmen Familie und Freunde. Denn sie müssen nach jeder Vorstellungsrunde Koffer mit verschiedenen Dates auf die Anwärter verteilen - vom Eis am Stiel an der Tanke, über den Wellness-Ausflug, bis zum Traumurlaub in der Sonne. Wie gut können die Angehörigen ihren Single einschätzen? 20:15 Uhr, Das Erste , Flussgiganten: Der Sambesi , Naturdoku Der Sambesi ist Sehnsuchtsziel vieler Reisender, die den größten Wasservorhang der Welt erleben wollen: die gigantischen Victoriafälle, doppelt so hoch wie die Niagarafälle. Mit einer Gischtwolke, die noch aus bis zu 30 Kilometern Entfernung zu sehen ist. Aber nur, wenn der Sambesi viel Wasser mit sich führt. In der Batokaschlucht findet sich etwas Außergewöhnliches: eine stehende Welle, aber nur für zehn kurze Tage im Jahr. Hierher zieht es die Surfer, mitten ins Herz Afrikas, 1.000 Kilometer weit weg vom Ozean. 22:15 Uhr, ZDF , Bastille Day, Actionthriller Ein Dieb ( Richard Madden) wird unfreiwillig zum Bombenleger, als er die Tasche einer Frau stiehlt und später an einem öffentlichen Platz zurücklässt. Es kommt zu einer Explosion mit Todesopfern. Der CIA-Agent Sean Briar ( Idris Elba) nimmt die Verfolgung des vermeintlichen Bombenlegers auf und zweifelt schließlich an dessen Schuld. Er macht sich daher auf die Suche nach den wahren Verantwortlichen für den Anschlag und deckt eine Verschwörung auf.