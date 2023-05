In "Blutholz" (ZDF) sucht Joachim Król als ehemaliger Elitesoldat einen vermissten Manager. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein veganes Soßenpulver angeboten. Das Erste zeigt die Doku "Deutschland aus dem All".

20:15 Uhr, ZDF , Blutholz, Drama

Der ehemalige Elitesoldat Hans Schüssler ( Joachim Król) sucht in seiner alten Heimat Siebenbürgen in Rumänien den vermissten deutschen Manager eines internationalen Holzkonzerns. Trotz seiner Vorbehalte übernimmt er diesen Job, der ihn mit seiner traumatischen Vergangenheit in Siebenbürgen konfrontiert. Eigentlich wollte er nie mehr zurück in seine Geburtsstadt Kronstadt/Brașov. Die junge Anwältin des Konzerns, Katja Schöne ( Alina Levshin), wird Hans bei seiner Suche an die Seite gestellt.

20:15 Uhr, VOX , Die Höhle der Löwen , Gründershow

Das Versprechen der beiden Gründer von Veprosa, Dominik Kübler und Alissa Nönninger lautet: Kein schlechtes Gewissen beim Soßengenuss. Ihr veganes Soßenpulver zum Selbstanrühren soll mit ganzen 37% eine wahre Proteinbombe besonders für Sportler sein. Food-Experte Tillman Schulz testet das Produkt auf Geschmack und Markttauglichkeit. Wird er anbeißen?

20:15 Uhr, Das Erste , Deutschland aus dem All, Doku

Über Deutschland kreisen heute Tausende Satelliten, die völlig neue Perspektiven auf das Land ermöglichen. So verwandelt sich die Nordsee aus dem All betrachtet jeden Sommer in ein gigantisches Gemälde. Die Algenblüte zeichnet dann ein Meer von Farben, das bis in 500 Kilometer Höhe smaragdgrün leuchtet. Von hier oben zeichnen modernste Satellitenkameras Bilder auf, die diese Naturwunder mit nie dagewesenem Detailreichtum sichtbar machen. "Deutschland aus dem All" zeigt magische Bilder und erzählt Geschichten, die die Zuschauer in bizarre Lebensräume und magisch anmutende Welten entführen.

20:15 Uhr, Sat.1, Rate my Date , Kuppelshow

Dating-Experte Ralf Schmitz bringt einsame Herzen zusammen: In acht Auswahlrunden entscheidet ein Single, welcher der zehn Kandidaten sein Date sein soll. Doch wo das Treffen stattfindet, bestimmen Familie und Freunde. Denn sie müssen nach jeder Vorstellungsrunde Koffer mit verschiedenen Dates auf die Anwärter verteilen - vom Eis am Stiel an der Tanke, über den Wellness-Ausflug, bis zum Traumurlaub in der Sonne. Wie gut können die Angehörigen ihren Single einschätzen?

20:15 Uhr, kabel eins, xXx - Triple X, Action

Als der coole Extremsportler Xander Cage ( Vin Diesel) wieder einmal mit dem Gesetz aneinandergerät, wird er von dem US-Geheimagenten Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) kontaktiert. Gibbons bietet Cage an, dessen Strafregister zu löschen, wenn dieser im Gegenzug im Auftrag des Geheimdienstes eine russische Untergrundorganisation ausspioniert. Nach einer Crash-Ausbildung zum Spezialagenten nimmt Cage Kontakt zu Yorgi (Marton Csokas), dem Anführer der Gruppe "Anarchy 99" auf und gewinnt dessen Vertrauen. Nur die attraktive Yelena ( Asia Argento), Yorgis rechte Hand, beobachtet den Amerikaner misstrauisch.