Staatsanwältin Schrader hat es in "Die Jägerin" (ZDF) mit einer Geiselnahme zu tun. Bei "The Wheel" (RTL) spielen sieben Promis um 100.000 Euro. In "Mein Schwiegervater, der Camper" (Das Erste) gibt Henning Baum den Camping-Patriarch.

20:15 Uhr, ZDF , Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz, Krimi

Bei einem Einsatz im Rockermilieu wird eine junge Frau als Geisel verschleppt und ermordet. Staatsanwältin Judith Schrader ( Nadja Uhl) beantragt vor Gericht eine Freiheitsstrafe für die beiden Angeklagten. Doch Intimfeindin und "Mafia-Anwältin" Andrea Marquart ( Judith Engel) gelingt ein Freispruch für beide. Am nächsten Tag wird einer der Freigesprochenen erschossen. Michael Pollmann ( Jörg Schüttauf), einer der am Einsatzort anwesenden Zivilfahnder, wird in die Ermittlungen eingebunden. Doch schnell gerät er selbst ins Visier von Judith Schrader und Jochen Montag ( Dirk Borchardt).

20:15 Uhr, RTL , The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz, Show

Bei "The Wheel" ist der Name Programm: Mittelpunkt der Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. Jeden Montag lädt Moderator Chris Tall sieben neue Prominente in seine Show ein, die in den Zonen des rotierenden Rads Platz nehmen, um von hier aus tatkräftig drei Kandidaten zu unterstützen. Diese quizzen um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro!

20:15 Uhr, Das Erste , Mein Schwiegervater, der Camper , Komödie

Markus ( Oliver Wnuk) sieht gut aus, ist erfolgreicher Anwalt und wünscht sich eine Familie. Als seine neue Flamme Lena ( Birte Hanusrichter) auf Anhieb ungeplant schwanger wird, wähnt sich Markus unverhofft am Ziel. Leider steht dem jungen Glück ausgerechnet der Schwiegervater in spe im Weg: Campingplatz-Pächter Hartmut ( Henning Baum). Er wünscht sich Lenas "Ex" Andi ( Tim Kalkhof) als Schwiegersohn, der später die Anlage und sein Lebenswerk weiterführen soll. Als Markus erstmals auf dem Campingplatz aufkreuzt, beginnt für ihn ein Spießrutenlauf.

20:15 Uhr, sixx, Sex and the City 2, Komödie

Zwei Jahre nachdem Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker) ihren "Mr. Big" ( Chris Noth) geehelicht hat, ist der Lack von der Traumbeziehung etwas ab. Miranda hat Frust im Job, Charlotte kämpft gegen ihre Eifersucht auf die junge Nanny und Samantha wird von ihrem schlimmsten Albtraum verfolgt: der Menopause. Da kommt den Freundinnen ein spontaner Kurzurlaub im Orient grade recht. Doch die vier New Yorkerinnen wären nicht sie selbst, wenn sie dort nicht für reichlich Wirbel sorgen würden.

22:15 Uhr, ZDF , Countdown in Madrid , Actionthriller

Ein gefragter Jungingenieur schließt sich einem Einbruch in die Bank von Spanien an. Im Visier der Diebe: ein von der dortigen Regierung konfiszierter Goldschatz. Dem jungen Thom ( Freddie Highmore) kommt dabei die Schlüsselrolle zu, die Mechanik des noch nie überwundenen Tresorraums der Bank auszuhebeln. Als Ablenkung für den Coup dient ein großes Public-Viewing-Event zum Fußball-WM-Finale 2010.