In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) wird ein Neugeborenes in einem Korb gefunden. Bei "The Wheel" (RTL) spielen sieben Promis um 100.000 Euro. Das Erste zeigt die Doku "Hirschhausen - was von Corona übrig bleibt".

20:15 Uhr, ZDF , Die Toten vom Bodensee: Der Seelenkreis, Krimi Ein anonymer Anrufer lotst die Polizei zum Ufer des Bodensees, weil dort angeblich ein Neugeborenes auf dem Wasser ausgesetzt wurde. Sofort wird Großalarm ausgelöst. Tatsächlich finden Hannah Zeiler ( Nora Waldstätten) und Micha Oberländer ( Matthias Koeberlin) das frisch geborene Baby, das in einem Körbchen auf dem Wasser treibt. Auf dem Laken, mit dem das Körbchen ausgeschlagen war, entdecken die beiden Kommissare eine eilig mit Asche gekritzelte Nachricht. 20:15 Uhr, Sat.1, The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz, Abenteuer Neue, unterhaltsame Quizshow mit vielen Stars, jede Menge Spaß und kolossalem, rotierenden Rad: Bei "The Wheel" spielen pro Folge drei Kandidaten - unterstützt von sieben Promi-Beratern - um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro. Können ihnen die Stars zum Sieg verhelfen? Alles hängt vom Spin von "The Wheel" ab! Mit ein bisschen Glück stoppt das Rad bei einem Promi-Berater, der sich auskennt oder aber bei jemandem, der gar keinen Plan hat. Mit dabei sind diesmal Horst Lichter, Ross Antony, Abdelkarim, Mickie Krause, Erik Meijer, Barbara Meier und Andrea Sawatzki. 20:15 Uhr, Das Erste , Hirschhausen - was von Corona übrig bleibt, Doku Im April 2023 sind nach mehr als drei Jahren die Corona-Maßnahmen ausgelaufen, der Gesundheitsminister hat die Pandemie offiziell für beendet erklärt. Für Eckart von Hirschhausen ist es Zeit, die alte ärztliche Frage zu stellen: "Wie geht es uns denn heute?" In seiner Reportage macht er sich auf, um zu klären: Haben die Impfungen mehr genutzt als geschadet? Warum gibt es noch immer keine zugelassenen Medikamente für Menschen, die an Long Covid leiden? Wie gut sind wir für die nächste Pandemie gerüstet? 20:15 Uhr, Sat.1, Die Gegenteilshow, Action-Quizshow Die Welt wird wieder um 180 Grad gedreht. In einem bunten Mix aus Quiz- und Actionspielen treten pro Folge zwei Promi-Teams gegeneinander an. Sie messen sich zum Beispiel in "Schwerathletik", spielen "Laute Post" und beantworten auch in dieser Staffel in "Ja ist Nein" Fragen absichtlich falsch. Dieses Mal neu: Jedes Team hat einen Kapitän und besteht somit aus drei Prominenten. 22:15 Uhr, ZDF , The Commuter , Thriller Jeden Tag pendelt der Versicherungsvertreter Michael McCauley ( Liam Neeson) aus einem beschaulichen Vorort nach Manhattan zur Arbeit. Aber eines Abends ist alles anders: Eine Fremde setzt sich zu ihm und er gerät ins Zentrum krimineller Machenschaften. Seine Aufgabe bringt nicht nur ihn, sondern auch die anderen Zuggäste und seine Familie in Gefahr.