Dorfpolizist Eberhofer muss in "Kaiserschmarrndrama" (Das Erste) den Mord an einer Joggerin aufklären. "Sarah Kohr" (ZDF) ermittelt, als ein Chemiker entführt wird - und mit ihm eine Kartusche voll Giftgas. Bei "The Wheel" (RTL) spielen sieben Promis um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste , Kaiserschmarrndrama , Komödie

Die tiefenentspannten Tage auf dem Eberhofer-Hof sind endgültig gezählt: Durch einen Doppelhaus-Neubau soll das Idyll gründlich optimiert werden. Eberhofers ( Sebastian Bezzel) Dauerfreundin Susi ( Lisa Maria Potthoff) treibt, ausgerechnet zusammen mit Franz' verhasstem Bruder Leopold ( Gerhard Wittmann), den Bau voran. Zum Glück erlöst bald ein neuer Mordfall den Polizisten Franz vom häuslichen Chaos. Eine erschlagene Joggerin stellt sich als das dörfliche Webcam-Girl Simone heraus.

20:15 Uhr, ZDF , Sarah Kohr: Stiller Tod, Krimi

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen wird in einer abgeriegelten Fabrik an der Vernichtung tödlicher Substanzen gearbeitet. Dann wird der leitende Chemiker Dr. Diestel ( Kai Wiesinger) entführt. Zusammen mit ihm wird eine Kartusche Sarin-Gas entwendet. Ein Gift, das lautlos, unsichtbar und geruchlos innerhalb weniger Minuten tötet. Genug für einen Angriff, ausreichend für einen Terrorakt. Staatsanwalt Anton Mehringer ( Herbert Knaup) beauftragt Sarah Kohr ( Lisa Maria Potthoff) mit den Ermittlungen.

20:15 Uhr, RTL , The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz, Show

Bei "The Wheel" ist der Name Programm: Mittelpunkt der Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. Jeden Montag lädt Moderator Chris Tall sieben neue Prominente in seine Show ein, die in den Zonen des rotierenden Rads Platz nehmen, um von hier aus tatkräftig drei Kandidaten zu unterstützen. Diese quizzen um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro!

20:15 Uhr, kabel eins, Sherlock Holmes , Detektivthriller

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) löst mit Hilfe präziser Beobachtung und messerscharfer Kombinationsgabe jeden Fall, doch seine Marotten und teilweise illegalen Methoden machen es besonders seinem treuen Gefährten Dr. Watson ( Jude Law) nicht immer leicht. Im Falle des diabolischen Ritualmörders Lord Blackwood ( Mark Strong) wird die Genialität des Duos auf eine harte Probe gestellt: Obwohl der Serienkiller unter Zeugen durch den Strang exekutiert wurde, geht das Morden weiter.

22:15 Uhr, ZDF , Mortal - Mut ist unsterblich, Fantasy-Drama

In den Wäldern der norwegischen Provinz Vestland lebt der junge, norwegisch-amerikanische Eric Bergland ( Nat Wolff) fernab der Zivilisation. Als er auf einem Feld von einer Gruppe von Halbstarken drangsaliert wird, fällt einer der Jugendlichen tot um - nachdem er den verstörten Vagabunden Eric trotz dessen Warnungen angepackt hatte. In der Gemeinde Odda wird Eric von dem besonnenen Polizisten Henrik (Per Frisch) in Gewahrsam genommen. Henrik zieht zum Verhör des schweigsamen Außenseiters die junge Psychologin Christine (Iben Akerlie) hinzu, die schnell erkennt, dass Eric eine schwere Angststörung hat, die in ihm unkontrollierbare, übernatürliche Kräfte weckt.