In "Nachtschicht - Blut und Eisen" (ZDF) kommt es nach einem Drohvideo zum Polizeieinsatz. In "Schachnovelle" (Das Erste) flüchtet sich Oliver Masucci als unbeugsamer Intellektueller in ein Schachfieber und "Sherlock Holmes" (kabel eins) trifft auf seinen Erzfeind.

20:15 Uhr, ZDF , Nachtschicht - Blut und Eisen , Krimi

"Ich liebe meinen Job", sagt der Koch Kevin Kruse ( Aurel Manthei) in die Videokamera - Sturmhaube auf, Nazi-Tattoos am Hals, Pistole in der Hand. Wenn er an diesem Tag im Bewerbungsgespräch wieder eine Absage kassiert, dann legt er den Personalchef um - versprochen! Wenig später sitzt Kevin Kruse ebendiesem gegenüber: Mübariz Pettekaya (Kais Setti). Der freut sich über Kevins Überqualifikation. Aber neben Kevins Vorstrafen machen ihm vor allem die Nazi-Tattoos Sorgen. Die müssen weg! Vorher kann er ihm den Job nicht geben. Kevin greift schon nach der Pistole, da klingelt das Telefon. Eine Mitarbeiterin hat das Drohvideo im Netz gesehen und Kevin erkannt. Während Mübariz die Absage flugs zur Zusage umformuliert, wird im Nebenzimmer die Polizei gerufen. Erichsen ( Armin Rohde), Lulu ( Sabrina Ceesay) und Tülay (Idil Üner) müssen zum Einsatz.

20:15 Uhr, Das Erste , Schachnovelle , Spielfilm

Den Glauben an die Unbesiegbarkeit des Geistes im Kampf gegen den Faschismus rückt Regisseur Philipp Stölzl ins Zentrum seiner filmischen Interpretation von Stefan Zweigs "Schachnovelle". Hauptdarsteller Oliver Masucci flüchtet sich als unbeugsamer Intellektueller in ein Schachfieber, um sich den psychologischen Qualen der Isolationshaft zu entziehen. Seine Gegenspieler verkörpert Albrecht Schuch in einer Doppelrolle: zunächst als kultiviert auftretender Gestapo-Offizier im Psychoduell und später als geheimnisvoller Weltmeister in einer realen Schachpartie.

20:15 Uhr, kabel eins, Sherlock Holmes: Spiel im Schatten, Detektivfilm

Das Detektiv-Gespann Robert Downey jr. und Jude Law setzt den Kampf gegen das Böse mit Intelligenz, Teamgeist und Witz weiter fort: Sherlock Holmes und sein treuer Langzeit-Begleiter Dr. Watson verdächtigen ihren Erzfeind Professor Moriarty hinter einer Anschlagsserie. Das ist jedoch nicht alles: Moriarty hat es auf Watson abgesehen, der auf dem Weg in die Flitterwochen ist. Um ihn zu schützen, zieht Holmes dafür sogar seinen älteren Bruder zur Hilfe.

20:15, RTL, Jetzt knallt's - Die Show mit dem Bäng-Moment, Show

In der RTL-Show kommt es vor allem auf Bauchgefühl und Intuition an: Die prominenten Rateteams, angeführt von den Team-Captains Bastian Bielendorfer und Mathias Mester, müssen den "Entscheidungs-Moment" jeder Challenge erraten. Wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster? Wie viele Gummibänder passen um eine Melone, bevor sie platzt? Wann knallt's? Durch den Wettkampf führt Laura Wontorra, als "Versuchskaninchen" fungiert Detlef Steves.

20:15 Uhr, ProSieben, Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte, Serie

Ein Prüfer der Ärztekommission ist im Grey Sloan Memorial, um Owen ( Kevin McKidd) zu beurteilen. Zunächst läuft es holprig, doch als ein Unfallopfer eingeliefert wird, ist Owen in seinem Element. Er riskiert einen gefährlichen Eingriff, für den er sich allerdings später rechtfertigt.