Ein Ex-Anwalt und seine Tochter werden in "Der Feind meines Feindes" (ZDF) von der Mafia aufgespürt. Bei RTL gibt es neue Folgen von "Undercover Boss". In "Es ist zu deinem Besten" (Das Erste) haben drei Väter Stress mit ihren Töchtern.

20:15 Uhr, ZDF , Der Feind meines Feindes, Thriller

Seit einem Jahr leben Klaus Burg ( Hans Sigl) und seine Tochter Alina ( Sofie Eifertinger) im Süden Islands in einem Zeugenschutzprogramm. Doch Burgs brisantes Wissen macht ihn weiterhin zur Zielscheibe der 'Ndrangheta. Schließlich hatte Burg Einblick in deren streng geheime Wirtschaftsaufzeichnungen, die "La Carta". Als die Mafia durch einen Hackerangriff im BKA-Rechenzentrum Burgs geheimen Aufenthaltsort herausfindet, macht sich ein Killerkommando auf den Weg.

20:15 Uhr, RTL , Undercover Boss , Realitysoap

Premiere bei Undercover Boss: Erstmals stellt sich mit Anna Weber und Jan Weischer ein Geschwisterpaar dem Experiment. Gemeinsam bilden sie die Geschäftsführung des Familienunternehmens BabyOne, Deutschlands führendem Händler für Baby- und Kleinkindbedarf. Der Einzelhandel leidet aktuell unter Fachkräftemangel. Getarnt als Teilnehmende einer fiktiven TV-Show suchen sie u.a. im Verkauf, Lager und an der Kasse nach Optimierungspotenzial.

20:15 Uhr, Das Erste , Es ist zu deinem Besten, Komödie

Der Kanzleiinhaber Arthur ( Heiner Lauterbach) erlebt bei der Traumhochzeit seiner Tochter Antonia ( Janina Uhse) einen Albtraum: Statt einem aufstrebenden Anwalt aus seinem Team das Ja-Wort zu geben, brennt sie mit dem linken Aktivisten Alex ( Jacob Matschenz) durch. An einen Klassenkämpfer als potenziellen Schwiegersohn möchte sich der konservative Jurist erst gar nicht gewöhnen. Seinen Schwagern Yus ( Hilmi Sözer) und Kalle ( Jürgen Vogel) geht es mit ihren Töchtern Luna ( Lisa-Marie Koroll) und Sophie (Lara Aylin Winkler) kaum besser: Die eine liebt einen dreisten Nachwuchsdealer (Junis Marlon), die andere einen deutlich älteren Aktfotografen ( Andreas Pietschmann).

20:15 Uhr, Sat.1, Man lernt nie aus, Komödie

Der verwitwete Rentner Ben (Robert De Niro) langweilt sich im Ruhestand und beschließt, ein Praktikum im Online-Modeunternehmen von Jules Ostin ( Anne Hathaway) zu machen. Ben fühlt sich schnell wohl in seinem neuen Job, und auch mit den jungen Kollegen kommt er gut aus. Doch Jules bleibt auf Distanz - bis Ben für ihren Chauffeur einspringt, und die beiden sich näher kennenlernen.

20:15 Uhr, kabel eins, Cowboys & Aliens , Sci-Fi-Western-Mystery

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder ( Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde ( Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie Einheimische ein und legen nebenbei alles in Schutt und Asche.