In "Es ist nur eine Phase, Hase" (Das Erste) geraten Christoph Maria Herbst und Christiane Paul als Paar in die Midlife-Krise. ProSieben zeigt das "Baywatch"-Remake mit Dwayne "The Rock" Johnson. In "Unter anderen Umständen" (ZDF) sucht Kommissarin Winter einen verschwundenen Jungen.

20:15 Uhr, Das Erste , Es ist nur eine Phase, Hase, Beziehungskomödie Bei Bestsellerautor Paul Mann ( Christoph Maria Herbst) ist der Wurm drin. Der Endvierziger spürt allzu deutlich, wie es bei ihm nachlässt: die Kreativität, der Körper, die Libido - das spürt auch seine Frau Emilia ( Christiane Paul). Die dreifache Mutter und Synchronsprecherin wünscht sich die Leidenschaft vergangener Zeiten zurück und stürzt sich Hals über Kopf in einen One-Night-Stand mit dem deutlich jüngeren und überaus attraktiven Ruben (Nicola Perot). Statt die Ehe mit Mann Paul dadurch zu beleben, führt die Affäre beide schnurstracks in die Ehekrise: Zeit für eine "Pause"! 20:15 Uhr, Sat.1, Baywatch , Action Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody ( Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich. 20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss , Realitysoap Ben Brahim ist Geschäftsführer von Accor Deutschland. Mit rund 5.400 Hotels weltweit ist das französische Unternehmen derzeit die größte Hotelgruppe Europas. Die Nachwehen der Pandemie stellen die Branche vor Herausforderungen: Denn trotz Reiselust fehlt es an Personal. Um die Lage in den Hotels zu prüfen, arbeitet der gebürtige Berliner undercover in Housekeeping, Küche, Service und Haustechnik und gerät dabei auch an seine Belastungsgrenze. 20:15 Uhr, ZDF , Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein, Krimi Als an einem kalten Abend im Herbst der achtjährige Jimmy Russ aus einem Feriendorf verschwindet, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Es gibt keine Spur, keine Anhaltspunkte, kein Motiv. Doch die Vermutung, es könne sich um ein Unglück handeln, der Junge sei im Meer ertrunken, verpufft, als Jana ( Natalia Wörner) den erdrosselten Hund der Familie findet. Nun sind sie sicher: Jimmy wurde das Opfer eines Verbrechens. Nur: Wo sollen sie suchen? 22:35 Uhr, Sat.1, Dirty Grandpa , Komödie Nach dem Tod seiner Frau möchte Rentner Dick (Robert De Niro) noch einmal so richtig die Sau rauslassen - und zwar am liebsten mit seinem spießigen Enkel Jason ( Zac Efron), der kurz vor der Hochzeit mit der erzkonservativen Meredith ( Julianne Hough) steht. Dick schlägt vor, nach Daytona zum Spring Break zu fahren. Jason ist fassungslos, als sich herausstellt, dass sein Opa ein sexbesessenes Feierbiest ist.