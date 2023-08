Dorfpolizist Eberhofer hat es in "Guglhupfgeschwader" (Das Erste) mit mafiösen Geldeintreibern zu tun. In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) sagt eine junge Frau mehrere Morde voraus. Außerdem geraten Mila Kunis und Kate McKinnon als "Bad Spies" (Sat.1) in eine Spionageaffäre.

20:15 Uhr, Das Erste , Guglhupfgeschwader , Komödie

Franz Eberhofer ( Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma ( Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf!

20:15 Uhr, ZDF , Die Toten vom Bodensee - Das zweite Gesicht, Krimi

Völlig verstört taucht die junge Lisa Schwegelin ( Anna Herrmann) im Präsidium auf und berichtet von einem Mord beim jährlichen Geistertanz in Bregenz. Sie kann das Opfer detailliert beschreiben. Allerdings hat der Umzug noch gar nicht stattgefunden, und ein Toter mit Stichverletzungen wurde der Polizei auch nicht gemeldet. Micha Oberländer ( Matthias Koeberlin) hält Lisas Erzählung für ein Hirngespinst, doch Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) lässt die Geschichte nicht los.

20:15 Uhr, Sat.1, Bad Spies , Komödie

Audrey ( Mila Kunis) hat gerade die Beziehung mit Drew ( Justin Theroux) beendet, als dieser plötzlich wieder in ihr Leben tritt. Als sich herausstellt, dass er ein CIA-Spion ist und er schließlich bei einer Schießerei in ihrer Wohnung stirbt, gerät ihre Welt aus den Fugen. Kurz vor seinem Ableben bittet er Audrey, einen USB-Stick zu übergeben - in Europa. Nun liegt es an ihr und ihrer besten Freundin Morgan ( Kate McKinnon), den Auftrag auszuführen.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss , Realitysoap

Michael Gonzalez Salcedo ist seit 2010 Geschäftsführer bei der Daume Gruppe. Mit rund 1.100 Beschäftigten erzielt sie im Bereich der Gebäudetechnik einen Jahresumsatz von rund 180 Millionen Euro. Aktuell ist besonders der anhaltende Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen für die Gruppe. Auf der Suche nach Optimierungspotential tarnt sich der Boss als TV-Show-Kandidat Rafael und schuftet u.a. auf Großbaustellen und im Kundenservice.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Insel, Sci-Fi-Thriller

Mitte des 21. Jahrhunderts leben Lincoln Six-Echo ( Ewan McGregor) und Jordan Two-Delta ( Scarlett Johansson) in einer hermetisch abgeschotteten High-Tech-Wohnanlage. Sie alle hoffen, irgendwann auf "Die Insel" reisen zu dürfen: die letzte unverseuchte Oase auf der Erde. Doch dann entdecken sie die Wahrheit: Sie sind Klone, die nur so lange leben, bis sie als menschliche Ersatzteillager ihren wahren Zweck erfüllen. Deshalb wagen sie die todesmutige Flucht und müssen sich plötzlich in einer fremden Welt zurechtfinden, während ihnen eine Truppe bewaffneter Söldner immer dicht auf den Fersen ist.