In "LandKrimi: Der Schutzengel" (ZDF) geschieht ein Mord im österreichischen Waldviertel. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird eine KI-gestützte Musik-App vorgestellt. Bei "Wer wird Millionär?" (RTL) startet die 3-Millionen-Euro-Woche.

20:15 Uhr, ZDF , LandKrimi: Der Schutzengel, Krimi

Nach zwölf Jahren Dienst in Wien kehrt der Polizist Martin ( Michael Steinocher) ins Waldviertel zurück. Damals ist seine Freundin Mona (Henrietta Rauth) spurlos verschwunden, und er dachte, er hätte den Verlust überwunden. Doch zurück in der vertrauten Umgebung seiner ersten großen Liebe, kommt alles wieder in ihm hoch. Wenige Tage nach seinem Dienstantritt wird die tote Fanny ( Susi Stach) in einem Teich gefunden. Sie war Bedienstete einer Schlossherrin. Überraschenderweise handelt es sich um Mord.

20:15 Uhr, VOX , Die Höhle der Löwen , Gründershow

Heute wird es mit "Klangio" musikalisch. Die beiden Gründer Alexander Lüngen und Sebastian Murgul stellen eine innovative App vor, die durch eine künstliche Intelligenz vorgespielte Musik in niedergeschriebene Noten verwandelt. Beim Testen stellt Investorin Janna Ensthaler ihr Talent an der Gitarre unter Beweis. Haben die Gründer mit ihrer App etwa genau den richtigen Ton bei ihr getroffen?

20:15 Uhr, RTL , Wer wird Millionär? - Die 3 Millionen Euro Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche geht in die vierte Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräumen.

20:15 Uhr, Das Erste , Besser Bahnfahren!, Doku

"Wie läuft es bei Euch mit Bussen und Bahnen?", hat Sven Plöger sein Publikum gefragt und Tausende haben ihre Erfahrungen in der ARD Crowd-Science-Aktion geteilt. Diese Einträge wurden von einem Team von Wissenschaftlern ausgewertet. In der Doku ist Sven Plöger, überzeugter Bahnfahrer, nun mit Fahrgästen unterwegs, die bei der Aktion mitgemacht haben und fragt sie: "Was muss sich ändern, damit mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen?"

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

100 Kandidaten werden ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidatinnen und Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.