"Der Beschützer" (Das Erste) ist für das Leben einer Kronzeugin verantwortlich, die gerade einen Mordanschlag überlebt hat. In der "Giovanni Zarrella Show" (ZDF) sind viele Schlagerstars zu Gast. Dwayne Johnson legt sich in "Rampage" (ProSieben) mit mutierten Riesentieren an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Beschützer, Thriller Der erfahrene BKA-Beamte Jan Schäfer (Tobias Oertel) bekommt den Auftrag, eine Kronzeugin des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg zu beschützen. Fiona Weibel (Marlene Tanczik), ehrgeizige Auslandsmitarbeiterin einer Schweizer Reederei, soll in einem brisanten Prozess gegen die eigene Firma aussagen. Wie gefährlich deren undurchsichtige Geschäfte im Nahen Osten sind, weiß Fiona seit einem Mordanschlag in Kairo, den die junge Geschäftsfrau - anders als ihr Chef Urs Beerenberg (Markus Graf) - überlebt hat. 20:15 Uhr, ProSieben, Rampage - Big Meets Bigger, Monsteraction Der Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) und der Silberrückengorilla George haben ein inniges Verhältnis zueinander, denn Davis hat den Affen von klein auf erzogen. Als ein illegales Genexperiment schiefgeht und George plötzlich zu einem riesigen Monster mutiert, muss Davis schnellstmöglich ein Gegenmittel finden, um seinen tierischen Freund zu retten. Denn dieser ist bereits ins Visier der Regierung geraten. 20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show Der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella präsentiert eine neue Ausgabe seiner Musikshow und freut sich auf viele nationale und internationale Stars. Angekündigt haben sich unter anderem Howard Carpendale, Vicky Leandros, Matthias Reim, Sonia Liebing, Nino de Angelo, DJ Ötzi, Mark Keller, Milow, Il Volo, Patricia Kelly und das Musical "Aladdin". 20:15 Uhr, VOX, G.I. Joe - Die Abrechnung, Action Die amerikanische Spezialeinheit G.I. Joe und der junge Captain der Elitetruppe Duke werden bei einem hinterhältigen Anschlag ausgerechnet von den Kollegen der eigenen Army vernichtet. Roadblock (Dwayne Johnson), Lady Jaye (Adrianne Palicki) und Flint (D. J. Cotrona) sind die einzigen Joes, die das Massaker überleben. Verantwortlich für die Gewalttat ist Bösewicht Zartan (Arnold Vosloo). Getarnt als Doppelgänger des US-Präsidenten, ist dem Anführer der "Cobra" Einheit jedes Mittel recht, um sich die Herrschaft über die Menschheit schnellstmöglich unter den Nagel zu reißen. 20:15 Uhr, ZDFneo, Freundschaft Plus, Komödie Emma (Natalie Portman) und Adam (Ashton Kutcher): zwei Freunde aus Kindertagen, die plötzlich mehr aneinander finden. Nach Jahren eher flüchtiger Bekanntschaft landet Adam am Ende einer Partynacht in Emmas WG - und mit Emma im Bett. Eine Beziehung kann sich Emma aber nicht vorstellen, und so beschließen sie, einfach Freunde zu sein und ab und zu miteinander zu schlafen. Doch kann das auf Dauer ohne Gefühle und Verpflichtungen funktionieren?