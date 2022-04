In "Euer Ehren" (Das Erste) begeht der Sohn eines Richters Fahrerflucht. Der US-Präsident muss in "Big Game" (Sat.1) durch finnische Wälder flüchten und das ZDF zeigt "Die Giovanni Zarrella Show" mit vielen Schlagerstars.

20:15 Uhr, Das Erste, Euer Ehren, Dramaserie

Für den Richter Michael Jacobi (Sebastian Koch) steht das Gesetz immer an erster Stelle. Als Vater gerät er jedoch in ein Dilemma: Sein Sohn Julian (Taddeo Kufus) gesteht ihm einen Autounfall mit Fahrerflucht. Dass der schwer verletzte Motorradfahrer in Lebensgefahr schwebt, ist nicht das einzige Problem: Der Verunglückte ist der Sohn des Clanchefs Radan Sailovic (Marek Wlodarczyk), den Jacobi vor Jahren verurteilt hat. Aus Angst vor dessen Rache trifft der Richter eine schwerwiegende Entscheidung.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Game - Die Jagd beginnt, Actionthriller

Terroristen bringen die Air Force One über einem Waldgebiet in Finnland zum Absturz. Dank einer Rettungskapsel überlebt Präsident William Alan Moore (Samuel L. Jackson) und wird von dem 13-jährigen Oskari (Onni Tommila) gefunden. Der Junge soll im Wald eigentlich nur eine Mutprobe bestehen. Doch nun muss er dafür sorgen, dass er und der Präsident überleben - denn die Terroristen sind ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Der Rätselspaß geht weiter. Welcher Star verbirgt sich unter Galax'Sis, Gorilla, Seestern, Ork, Zebra, Dornteufel und Discokugel? Linda Zervakis rätselt gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam und versucht den sieben Masken auf die Schliche zu kommen. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show

Der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella präsentiert eine neue Ausgabe seiner Musik-Show und freut sich auf viele nationale und internationale Stars. Andrea Berg präsentiert ihre erste Single seit vier Jahren. Auch Roland Kaiser, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Kerstin Ott sind mit brandneuen Songs am Start. Mit Musik aus ihrem Debütalbum ist Schauspielerin und "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher zu Gast. Popsänger Sasha feiert seinen 50. Geburtstag bei Giovanni nach.

22:05 Uhr, Sat.1, Sully, Pilotendrama

Wenige Minuten nach dem Start des US-Airways-Flugs 1549 vom New Yorker Flughafen LaGuardia fliegt ein Vogel in die Triebwerke. Der Pilot Chesley "Sully" Sullenberger (Tom Hanks) und sein Co-Pilot Jeff Skiles (Aaron Eckhart) sehen eine Notlandung auf dem Hudson River als einzige Chance. Obwohl alle Passagiere überleben, müssen sich die beiden deswegen vor Gericht verantworten.