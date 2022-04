Kommissarin Lucas (ZDF) ist einer rätselhaften Familientragödie auf der Spur. In "Die Unglaublichen 2" (Sat.1) müssen Mr. Incredible und Co. erneut die Welt retten. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Schauspieler Frederick Lau und Rapper Marteria gegeneinander an.

20:15 Uhr, ZDF , Kommissarin Lucas: Goldrausch , Krimi Ein Vater erschießt seine erwachsene Tochter - zumindest behauptet er das. Kommissarin Lucas ( Ulrike Kriener) ermittelt in einer Familie, in der niemand dem anderen traut. Kathrin Löhns (Mareike Beykirch) musste sterben, weil ihr Vater sie für einen Einbrecher gehalten hat. Jetzt liegt sie tot im Heizungskeller. Lucas findet jedoch heraus, dass Wolfgang Löhns' ( Burghart Klaußner) Angaben zur Tat nicht stimmen können. Warum nimmt er den tödlichen Schuss dann auf sich? 20:15 Uhr, Sat.1, Die Unglaublichen 2, Animationsfilm Die Unglaublichen nehmen erneut den Kampf gegen das Böse auf, doch ihre Taten werden nicht von allen geschätzt. Ganz im Gegenteil - die Regierung erklärt das Helden-Dasein sogar für illegal. Winston Deavor hingegen versucht, den einst guten Ruf seiner Idole wiederherzustellen. Der Plan: Während Bob zu Hause auf die Kinder aufpasst, soll "Elastigirl" undercover auf Verbrecherjagd gehen. Dies ist auch nötig, besonders als der Superschurke "Screenslaver" auf den Plan tritt. 20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star , Spielshow Heute treten der Schauspieler Frederick Lau und Rapper Marteria in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. 20:15 Uhr, Das Erste , Frag doch mal die Maus , Familienshow Endlich ist es wieder Zeit für "Frag doch mal die Maus" mit Eckart von Hirschhausen. Deutschlands verrückteste Familienshow kommt mit einer neuen Ausgabe voller Überraschungen. Diesmal mit dabei: Malik Harris, der deutsche Kandidat für den Eurovision Song Contest 2022. Vor seinem großen Auftritt in Turin hat er für die Maus-Show ein Jukebox-Rätsel vorbereitet. Wer von den Gästen kriegt dieses Song-Chaos sortiert?

20:15 Uhr, ONE, Blind ermittelt - Die nackte Kaiserin, Krimi Ein Fluch liegt auf dem sagenumwobenen Lichtbild aus dem Jahr 1898, das die legendäre Kaiserin Sissi nackt auf ihrem Totenbett zeigt: Jeder, der es angeschaut hat, bezahlt kurz darauf mit seinem Leben! Als Charlotte Binder ( Julia Hartmann), Nachfahrin des damaligen Hoffotografen, in den Besitz der Fotoplatte kommt, geht die unheimliche Todesserie weiter. Sonderermittler Haller ( Philipp Hochmair) und sein Partner Niko ( Andreas Guenther) vermuten, dass jemand mit dem Verkauf auf dem Schwarzmarkt ein Millionengeschäft machen möchte.